Сильная половина коллектива подготовила для дам конкурсно-развлекательную шоу-программу " Мистер Запорожогнеупор " . Пять участников конкурса — представители разных цехов предприятия и разных возрастов — радовали зрителей в зале своими выступлениями: приветствием, конкурсом видео-озвучки любимого фильма, казацким дефиле и эпатажным дефиле. Также участники продемонстрировали свои музыкальные таланты. Оценивали конкурсантов, конечно же, женщины - в жюри конкурса были представительницы предприятия и Заводской районной администрации.Кроме конкурсной программы, зрителей ждала культурно-развлекательная: номера от воспитанников творческих студий и коллективов, вокальной и цирковой студии, народного ансамбля танца " Славутич " , детского ансамбль танца " Барвинок " и выступление певицы Анастасии Гитуляр.К слову, сегодня ни один из пяти участников без приза не остался. Каждый из конкурсантов получил свой титул: Мистер позитив, Мистер артистичность, Мистер элегантность, Мистер обаяние и Мистер " Запорожогнеупор " -2017. Все получили денежные призы, а зрительницы — море позитивных эмоций.- Во второй раз мы проводим конкурс " Мистер Запорожогнеупор " , который организовывает молодежная организация комбината. Таким образом мы хотим оригинально поздравить наших женщин с праздником, показать, на что ради них способны наши мужчины, - отметил генеральный директор ЧАО " Запорожогнеупор " Виктор Бусько. - На комбинате молодежь тянет достаточно большой и ответственный кусок работы в цехах. А сегодня молодежь выходит на сцену, соревнуется, тем самым доказывая, что они у нас лучшие не только на производстве, но и в досуге.Он отметил, что на комбинате " Запорожогнеупор " трудится около двух тысяч человек, из которых почти половину - 40% составляют женщины." Индустриалка " успела пообщаться с конкурсантами перед началом шоу. Как оказалось, это молодые люди с активной жизненной позицией. И им есть, чем удивлять зрителей в зале.- Устроившись год назад на завод, я узнал про молодежную организацию. Именно молодежная организация предложила мне поучаствовать в таком конкурсе, стало интересно, любопытно, я захотел попробовать свои силы. В таком конкурсе принимаю участие впервые. К конкурсу готовились пару месяцев, поэтому постараемся сегодня удивлять, - рассказал сушильщик Андрей Волковский. - Хотелось бы нашим выступлением поздравить всех девушек, женщин, бабушек с 8 Марта, пожелать радости, улыбок и всего самого лучшего.Электромонтер Евгений Кудрин работает на ЧАО " Запорожогнеупор " полтора года. За это время принимает активное участие в мероприятиях, которые проводит молодежная организация предприятия.- Настроение положительное, я готов побеждать, - сказал он. - Я желаю всем девушкам, женщинам крепкого здоровья, благополучия в семье, всех благ и улыбок.Дробильщик Сергей Антропов признался, что работает на " Запорожогнеупоре " 1455 дней — то есть 4 года. В таком конкурсе участие принимает впервые.- Постараюсь зрительниц удивить танцами. Я вообще музыкант, ди-джей — это мое большое увлечение, - отметил конкурсант. - С наступающим праздником всех наших самых лучших, самых любимых! Пусть у всех все будет хорошо!Фото Александра Прилепы, автора