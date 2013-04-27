В этот день и песни, и танцы были посвящены женщинам, которые трудятся на металлургическом комбинате "Запорожсталь". Это только на первый взгляд металлургия — отрасль не для женщин, а на самом деле треть трудового коллектива комбината составляют милые дамы.В концертном зале сегодня чувствовался насыщенный цветочный аромат, который исходил от букетов, подаренных женщинам. Однако, букеты — это не единственный подарок. В соответствии с приказом генерального директора ПАО "Запорожсталь" Ростислава Шурмы, каждая сотрудница получила к 8 Марта премию в размере 200 гривен.Перед началом концерта со сцены своих прекрасных коллег поздравили первый заместитель генерального директора ПАО "Запорожсталь" Александр Третьяков и председатель профсоюзного комитета комбината Леонид Анисимов.- Знаете, когда я еще только учился, то действительно думал, что металлургия — это не женская работа, - отметил Александр Третьяков. - А когда пришел на предприятие, то уже тогда 46 % трудового коллектива составляли женщины. На самом деле нет разницы — мужчина или женщина, главное, чтобы сотрудники ответственно относились к своей работе. Во многом женщины относятся к работе более обстоятельно, терпимо, добродушнее, а это очень важно. Женщины — это наше все! Я желаю вам улыбок, добра, здоровья, счастья и всего наилучшего.- Милые женщины, вы — лучшая половина нашего коллектива, - обратился к присутствующим председатель профсоюзного комитета комбината Леонид Анисимов. - Для нас большое счастье видеть сегодня ваши улыбки. Помните, что вы любимы и мы гордимся тем, что работаем с вами в одном коллективе. Желаю вам здоровья, успехов и мира в каждый дом!Сегодня на комбинате "Запорожсталь" работает 2 325 женщин, которые заняты во всех сферах деятельности предприятия. Нет практически ни одного участка производства, на котором бы не трудились женщины. Основные сферы деятельности прекрасной половины комбината - технический контроль качества выпускаемой продукции, лабораторные исследования, управление металлургическими кранами, юридическая и финансовая сферы.- Я работаю на комбинате 11 лет и считаю, что мне по настоящему повезло с местом работы, - призналась начальник лаборатории центра испытаний и аттестации продукции меткомбината Екатерина Мирошниченко. - Я смогла реализовать свой потенциал и надеюсь, что смогу сделать еще немало полезного.Во время торжества первый заместитель генерального директора комбината "Запорожсталь" Александр Третьяков вручил 16-ти лучшим работницам Почетные грамоты и подарки.Большинство из этих женщин десятилетиями работают на предприятии. Лучшие работницы поделились с "Индустриалкой" секретом долгого сотрудничества с комбинатом.Распределитель работ на ЦХП № 1 Лариса Ширина:- Я 36 лет работаю на комбинате и счастлива! Мне нравится моя работа, поэтому утром я всегда в хорошем настроении. Сегодня прекрасный день и замечательный праздник. Считаю, что такие мероприятия показывают, насколько заботятся о нас мужчины.Машинист крана доменного цеха Людмила Солдаткина:- Работаю на "Запорожстали" 23 года и считаю, что мне повезло. Когда только пришла, то вообще чувствовала себя звездой - вокруг столько мужчин и всегда готовы помочь. Сегодня я с уверенностью говорю, что люблю делать свою работу. В молодости боялась, а сейчас чувствую себя профессионалом. За все это - спасибо комбинату!Машинист крана ЦГПТЛ Юлия Гаманец:- Работаю на предприятии с 1977 года — в сентябре будет 40 лет! Я очень этим горжусь! Всегда старалась быть ответственным работником — ни разу не опоздала на работу. Сегодня часто учу молодежь и мне в радость передавать свой опыт. Спасибо комбинату за то, что нас радуют такими праздниками и подарками.