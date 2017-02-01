В Запорожье продолжаются общественные слушания, во время которых горожане могут высказаться по поводу дальнейшей судьбы памятника Ленину.
Слушания проходят три месяца - с 1 марта по 31 мая.
Свои предложения запорожцы могут подать в письменной форме по адресу: 69105, г. Запорожье, пр. Соборный, 206, управление внутренней политики, прессы и информации Запорожского городского совета (ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 часов), а также по электронной почте inforadazp@ukr.net и телефонам: 224-23-49, 233-11-90.
Как писала "Индустриалка", на сессию горсовета был вынесен вопрос о продаже памятника Ленину. Однако, по инициативе городского головы Запорожья Владимира Буряка он был снят с повестки дня заседания, чтобы дальнейшую судьбу памятника смогли обсудить с жителями города.
Напомним, горожане подают петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину. В том числе, памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
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Слушания проходят три месяца - с 1 марта по 31 мая.
Свои предложения запорожцы могут подать в письменной форме по адресу: 69105, г. Запорожье, пр. Соборный, 206, управление внутренней политики, прессы и информации Запорожского городского совета (ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 часов), а также по электронной почте inforadazp@ukr.net и телефонам: 224-23-49, 233-11-90.
Как писала "Индустриалка", на сессию горсовета был вынесен вопрос о продаже памятника Ленину. Однако, по инициативе городского головы Запорожья Владимира Буряка он был снят с повестки дня заседания, чтобы дальнейшую судьбу памятника смогли обсудить с жителями города.
Напомним, горожане подают петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину. В том числе, памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
Читайте также: В Запорожье переименовали остров Ленина.
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