Гражданин Турции пытался вылететь из Запорожья с предметами армейского образца без соответствующих документов.
Иностранец пытался сесть в самолет с военной радиостанцией и тубусом к ручному противотанковому гранатомету. Нарушителя выявили запорожские пограничники. Как сообщает пресс-служба Запорожской таможни ГФС, своими действиями мужчина нарушил порядок прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. На него открыто дело по ст. 471 ТК Украины. Найденные предметы были изъяты.
Как писала "Индустриалка", прилетевшего из Турции запорожца задержали прямо в аэропорту.
Читайте также: У запорожца отобрали машину на границе с Крымом.
Иностранец пытался сесть в самолет с военной радиостанцией и тубусом к ручному противотанковому гранатомету. Нарушителя выявили запорожские пограничники. Как сообщает пресс-служба Запорожской таможни ГФС, своими действиями мужчина нарушил порядок прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. На него открыто дело по ст. 471 ТК Украины. Найденные предметы были изъяты.
Как писала "Индустриалка", прилетевшего из Турции запорожца задержали прямо в аэропорту.
Читайте также: У запорожца отобрали машину на границе с Крымом.
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