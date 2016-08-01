В Шевченковском районе пятеро грабителей напали на мужчину возле проходной завода.
Неизвестные отобрали у него мобильный телефон и скрылись. Пострадавший вызвал полицию и сообщил патрульным приметы своих обидчиков.
Во время отработки территории копы задержали четверых подозреваемых. Один из них выбросил из кармана телефон. Как оказалось у задержанного уже были проблемы с законом. Всех участников события доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали мужчину с полным мешком краденого добра.
Читайте также: В Запорожье на человека напал лев.
Неизвестные отобрали у него мобильный телефон и скрылись. Пострадавший вызвал полицию и сообщил патрульным приметы своих обидчиков.
Во время отработки территории копы задержали четверых подозреваемых. Один из них выбросил из кармана телефон. Как оказалось у задержанного уже были проблемы с законом. Всех участников события доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали мужчину с полным мешком краденого добра.
Читайте также: В Запорожье на человека напал лев.
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