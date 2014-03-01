ПАО "Запорожсталь" организовал праздничные мероприятия для работниц и женщин-ветеранов предприятия к Международному женскому дню 8 Марта.
Традиционно сотрудницы и ветераны предприятия-участницы боевых действий премированы в общей сумме 700 тыс. гривен. К празднику комбинат также выплатил материальную помощь многодетным и одиноким матерям и матерям, имеющим детей с особыми потребностями.
7 марта в ДК металлургов состоялся праздничный концерт для женщин и ветеранов комбината, на котором 16 лучших работниц отметят Почетными грамотами генерального директора с вручением памятного подарка.
Женщины составляют более 30% от общего количества сотрудников ПАО "Запорожсталь". Основные сферы деятельности прекрасной половины комбината - технический контроль качества выпускаемой продукции, лабораторные исследования, управление металлургическими кранами, юридическая и финансовая сферы.
Три работницы ПАО "Запорожсталь" удостоены государственных наград — орденов княгини Ольги II, III степеней, 48 женщин удостоены наград Запорожской облгосадминистрации, Запорожского городского совета и горисполкома.
Традиционно сотрудницы и ветераны предприятия-участницы боевых действий премированы в общей сумме 700 тыс. гривен. К празднику комбинат также выплатил материальную помощь многодетным и одиноким матерям и матерям, имеющим детей с особыми потребностями.
7 марта в ДК металлургов состоялся праздничный концерт для женщин и ветеранов комбината, на котором 16 лучших работниц отметят Почетными грамотами генерального директора с вручением памятного подарка.
Женщины составляют более 30% от общего количества сотрудников ПАО "Запорожсталь". Основные сферы деятельности прекрасной половины комбината - технический контроль качества выпускаемой продукции, лабораторные исследования, управление металлургическими кранами, юридическая и финансовая сферы.
Три работницы ПАО "Запорожсталь" удостоены государственных наград — орденов княгини Ольги II, III степеней, 48 женщин удостоены наград Запорожской облгосадминистрации, Запорожского городского совета и горисполкома.
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