Традиционно сотрудницы и ветераны предприятия-участницы боевых действий премированы в общей сумме 700 тыс. гривен. К празднику комбинат также выплатил материальную помощь многодетным и одиноким матерям и матерям, имеющим детей с особыми потребностями.7 марта в ДК металлургов состоялся праздничный концерт для женщин и ветеранов комбината, на котором 16 лучших работниц отметят Почетными грамотами генерального директора с вручением памятного подарка.Женщины составляют более 30% от общего количества сотрудников ПАО " Запорожсталь " . Основные сферы деятельности прекрасной половины комбината - технический контроль качества выпускаемой продукции, лабораторные исследования, управление металлургическими кранами, юридическая и финансовая сферы.Три работницы ПАО " Запорожсталь " удостоены государственных наград — орденов княгини Ольги II, III степеней, 48 женщин удостоены наград Запорожской облгосадминистрации, Запорожского городского совета и горисполкома.