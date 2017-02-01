На сайте электронных петиций Запорожья появилась инициатива о реконструкции кинотеатра "Космос", заброшенного много лет.
Автор петиции отмечает, что от кинотеатра осталось только полуразваленное здание, которое стало приютом для бомжей. На его месте предлагается построить новый кинотеатр или кафе.
На данный момент петицию поддержали только 14 человек. Чтобы она попала на рассмотрение сессии Запорожского горсовета, необходимо не менее 750 подписей.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят провести "зеленую линию".
Читайте также: В Запорожье ищут инвестора для строительства нового завода.
Автор петиции отмечает, что от кинотеатра осталось только полуразваленное здание, которое стало приютом для бомжей. На его месте предлагается построить новый кинотеатр или кафе.
На данный момент петицию поддержали только 14 человек. Чтобы она попала на рассмотрение сессии Запорожского горсовета, необходимо не менее 750 подписей.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят провести "зеленую линию".
Читайте также: В Запорожье ищут инвестора для строительства нового завода.
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