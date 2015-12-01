Чтобы африканская чума, которая уничтожает свиней, не получила распространение в Запорожской области, необходимо усилить превентивные меры против нее и контроль на въездах-выездах области
Об этом говорилось на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации, сообщает ее пресс-служба.
Случаи африканской чумы были зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах были зарегистрированы в Вольнянском районе — в селе Петромихайловка погибли 18 животных. Сейчас в селе продолжается изъятие свиней, из запланированных 150 голов изъято 92. Они подлежат усыплению и сожжению, чтобы предотвратить распространение африканской чумы за пределы села.
По предварительным данным, причиной заболевания животных стали пищевые отходы, которыми их кормили. Проводится расследование. Собственникам подсобных хозяйств, у которых изымают свиней, будут выплачены компенсации из местных бюджетов.
По всей Запорожской области усилены контрольные и предупредительные меры, направленные на предупреждение распространения африканской чумы. Усилен контроль за перемещением грузов. И под особым контролем стихийные рынки, где может появиться непроверенное ветслужбой мясо, особенно в праздничные и выходные дни.
С населением ведут дополнительную разъяснительную работу об опасности африканской чумы и о способах биозащиты от нее.
Справка "Индустриалки"
Африканская чума — опасное инфекционное заболевание свиней, которое характеризуется лихорадкой, воспалительным и дистрофическим поражением внутренних органов, многочисленными кровоизлияниями и высокой смертностью. Африканской чумой болеют только домашние и дикие свиньи. Болезнь может очень быстро распространиться на соседние хозяйства и привести к ликвидации всего свинопоголовья в регионе.
Как писала "Индустриалка", подтверждение африканской чумы пришло из лаборатории.
Читайте также - два дня назад в Запорожье пала свинья. И - в Запорожье особенно тщательно будут следить за продуктами на рынках и в супермаркетах.
Об этом говорилось на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации, сообщает ее пресс-служба.
Случаи африканской чумы были зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах были зарегистрированы в Вольнянском районе — в селе Петромихайловка погибли 18 животных. Сейчас в селе продолжается изъятие свиней, из запланированных 150 голов изъято 92. Они подлежат усыплению и сожжению, чтобы предотвратить распространение африканской чумы за пределы села.
По предварительным данным, причиной заболевания животных стали пищевые отходы, которыми их кормили. Проводится расследование. Собственникам подсобных хозяйств, у которых изымают свиней, будут выплачены компенсации из местных бюджетов.
По всей Запорожской области усилены контрольные и предупредительные меры, направленные на предупреждение распространения африканской чумы. Усилен контроль за перемещением грузов. И под особым контролем стихийные рынки, где может появиться непроверенное ветслужбой мясо, особенно в праздничные и выходные дни.
С населением ведут дополнительную разъяснительную работу об опасности африканской чумы и о способах биозащиты от нее.
Справка "Индустриалки"
Африканская чума — опасное инфекционное заболевание свиней, которое характеризуется лихорадкой, воспалительным и дистрофическим поражением внутренних органов, многочисленными кровоизлияниями и высокой смертностью. Африканской чумой болеют только домашние и дикие свиньи. Болезнь может очень быстро распространиться на соседние хозяйства и привести к ликвидации всего свинопоголовья в регионе.
Как писала "Индустриалка", подтверждение африканской чумы пришло из лаборатории.
Читайте также - два дня назад в Запорожье пала свинья. И - в Запорожье особенно тщательно будут следить за продуктами на рынках и в супермаркетах.
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