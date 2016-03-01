Второе место заняла старший инспектор отдела комплектования управления кадрового обеспечения главка старший лейтенант Анастасия Федосеева, третье — инспектор-криминалист Приазовского отделения полиции лейтенант полиции Кристина Зивак, а приз зрительских симпатий завоевала инспектор ювенальной превенции Вознесеновского отделения полиции капитан полиции Кристина Борисенко.Все они получили цветы и конверты, которые вручили начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша и начальник управления кадрового обеспечения главка Сергей Тарасенко.Поздравляя виновниц торжества, Олег Золотоноша отметил, что сегодня - единственный день, когда все мужчины придут домой неуставшими.- Во все остальные дни мы, к сожалению, много работаем, устаем. И только женщина не имеет права уставать на работе, потому что у нее и дома очень много дел, - сказал Олег Викторович и, обращаясь к прекрасной половине полицейского сообщества, добавил: - Хочу от всего коллектива мужчин попросить у вас прощения — что мы не всегда внимательны, не всегда понимаем ваши проблемы.От всего сердца желаю вам мира, добра, здоровья, красоты, улыбок, быть всегда счастливыми и жизнерадостными.А еще полковник полиции дал женщинам очень важный совет: " Держите нас в руках и тогда будет порядок и в семье, и на работе, и в государстве! " и высказал пожелание: "Хочу увидеть вас таких же прекрасных 9 марта на работе. Сегодня запрещаю вам выходить на работу!"Большую праздничную программу подготовили творческие коллективы ГУНП в Запорожской области — шоу-балет и шоу-группа " 02 " , народный ансамбль запорожской полиции " Пернач " , солисты Инна Афанасьева, Андрей Бойко, Александр Чесноков и другие.И, конечно, настоящим украшением концерта стало выступление оркестра воинской части 3029 Национальной гвардии Украины под руководством Игоря Ромалийского, который исполнил попурри из известных композиций (в частности, прозвучала песня " Стало сонце над горою " и мелодия из кинофильма " Весна на Заречной улице " ). А еще военные музыканты продемонстрировали оригинальное дефиле - танцевальные па с инструментами в руках.В прошлом году на аналогичном фотоконкурсе Ольга Антонова стала второй, но решила не останавливаться на достигнутом и в этом году стала победительницей.- Для меня всегда примером был дедушка, который 12 лет возглавлял Токмакский отдел милиции, - рассказала Ольга. - Он был честным, порядочным и мне всегда хотелось быть таким как он. Поэтому в 2007 году и пришла на работу в милицию. Мне хочется, чтобы наша полиция была такой, чтобы человек мог прийти и всегда получить помощь.- По разному. Но есть мотивация - помочь людям.- Их много, но рассказывать о них не буду.- Да. Я вышиваю бисером, вяжу, занимаюсь лепкой с полимерной глины. В выставках не участвую. Люблю дарить свои работы близким, друзьям.Фото автора и Анатолия Гололобова