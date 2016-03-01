Победительницей традиционного фотоконкурса "Поліцейська красуня Запорізького краю-2017” стала помощник следователя следственного управления Главного управления Нацполиции в Запорожской области старший лейтенант полиции Ольга Антонова. Об этом стало известно на торжественном собрании Запорожского гарнизона полиции, приуроченном к Международному женскому дню, которое проходило в театре имени Магара.
Второе место заняла старший инспектор отдела комплектования управления кадрового обеспечения главка старший лейтенант Анастасия Федосеева, третье — инспектор-криминалист Приазовского отделения полиции лейтенант полиции Кристина Зивак, а приз зрительских симпатий завоевала инспектор ювенальной превенции Вознесеновского отделения полиции капитан полиции Кристина Борисенко.
Все они получили цветы и конверты, которые вручили начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша и начальник управления кадрового обеспечения главка Сергей Тарасенко.
Поздравляя виновниц торжества, Олег Золотоноша отметил, что сегодня - единственный день, когда все мужчины придут домой неуставшими.
- Во все остальные дни мы, к сожалению, много работаем, устаем. И только женщина не имеет права уставать на работе, потому что у нее и дома очень много дел, - сказал Олег Викторович и, обращаясь к прекрасной половине полицейского сообщества, добавил: - Хочу от всего коллектива мужчин попросить у вас прощения — что мы не всегда внимательны, не всегда понимаем ваши проблемы.
От всего сердца желаю вам мира, добра, здоровья, красоты, улыбок, быть всегда счастливыми и жизнерадостными.
А еще полковник полиции дал женщинам очень важный совет: "Держите нас в руках и тогда будет порядок и в семье, и на работе, и в государстве!" и высказал пожелание: "Хочу увидеть вас таких же прекрасных 9 марта на работе. Сегодня запрещаю вам выходить на работу!"
Большую праздничную программу подготовили творческие коллективы ГУНП в Запорожской области — шоу-балет и шоу-группа "02", народный ансамбль запорожской полиции "Пернач", солисты Инна Афанасьева, Андрей Бойко, Александр Чесноков и другие.
И, конечно, настоящим украшением концерта стало выступление оркестра воинской части 3029 Национальной гвардии Украины под руководством Игоря Ромалийского, который исполнил попурри из известных композиций (в частности, прозвучала песня "Стало сонце над горою" и мелодия из кинофильма "Весна на Заречной улице"). А еще военные музыканты продемонстрировали оригинальное дефиле - танцевальные па с инструментами в руках.
Блиц-интервью с победительницей
В прошлом году на аналогичном фотоконкурсе Ольга Антонова стала второй, но решила не останавливаться на достигнутом и в этом году стала победительницей.
- Для меня всегда примером был дедушка, который 12 лет возглавлял Токмакский отдел милиции, - рассказала Ольга. - Он был честным, порядочным и мне всегда хотелось быть таким как он. Поэтому в 2007 году и пришла на работу в милицию. Мне хочется, чтобы наша полиция была такой, чтобы человек мог прийти и всегда получить помощь.
- Вы работаете в следствии. Девушкам там тяжело?
- По разному. Но есть мотивация - помочь людям.
- Случаи интересные на работе бывают?
- Их много, но рассказывать о них не буду.
- У вас есть хобби?
- Да. Я вышиваю бисером, вяжу, занимаюсь лепкой с полимерной глины. В выставках не участвую. Люблю дарить свои работы близким, друзьям.
- С победой вас и с наступающим праздником!
Фото автора и Анатолия Гололобова
Второе место заняла старший инспектор отдела комплектования управления кадрового обеспечения главка старший лейтенант Анастасия Федосеева, третье — инспектор-криминалист Приазовского отделения полиции лейтенант полиции Кристина Зивак, а приз зрительских симпатий завоевала инспектор ювенальной превенции Вознесеновского отделения полиции капитан полиции Кристина Борисенко.
Все они получили цветы и конверты, которые вручили начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша и начальник управления кадрового обеспечения главка Сергей Тарасенко.
Поздравляя виновниц торжества, Олег Золотоноша отметил, что сегодня - единственный день, когда все мужчины придут домой неуставшими.
- Во все остальные дни мы, к сожалению, много работаем, устаем. И только женщина не имеет права уставать на работе, потому что у нее и дома очень много дел, - сказал Олег Викторович и, обращаясь к прекрасной половине полицейского сообщества, добавил: - Хочу от всего коллектива мужчин попросить у вас прощения — что мы не всегда внимательны, не всегда понимаем ваши проблемы.
От всего сердца желаю вам мира, добра, здоровья, красоты, улыбок, быть всегда счастливыми и жизнерадостными.
А еще полковник полиции дал женщинам очень важный совет: "Держите нас в руках и тогда будет порядок и в семье, и на работе, и в государстве!" и высказал пожелание: "Хочу увидеть вас таких же прекрасных 9 марта на работе. Сегодня запрещаю вам выходить на работу!"
Большую праздничную программу подготовили творческие коллективы ГУНП в Запорожской области — шоу-балет и шоу-группа "02", народный ансамбль запорожской полиции "Пернач", солисты Инна Афанасьева, Андрей Бойко, Александр Чесноков и другие.
И, конечно, настоящим украшением концерта стало выступление оркестра воинской части 3029 Национальной гвардии Украины под руководством Игоря Ромалийского, который исполнил попурри из известных композиций (в частности, прозвучала песня "Стало сонце над горою" и мелодия из кинофильма "Весна на Заречной улице"). А еще военные музыканты продемонстрировали оригинальное дефиле - танцевальные па с инструментами в руках.
Блиц-интервью с победительницей
В прошлом году на аналогичном фотоконкурсе Ольга Антонова стала второй, но решила не останавливаться на достигнутом и в этом году стала победительницей.
- Для меня всегда примером был дедушка, который 12 лет возглавлял Токмакский отдел милиции, - рассказала Ольга. - Он был честным, порядочным и мне всегда хотелось быть таким как он. Поэтому в 2007 году и пришла на работу в милицию. Мне хочется, чтобы наша полиция была такой, чтобы человек мог прийти и всегда получить помощь.
- Вы работаете в следствии. Девушкам там тяжело?
- По разному. Но есть мотивация - помочь людям.
- Случаи интересные на работе бывают?
- Их много, но рассказывать о них не буду.
- У вас есть хобби?
- Да. Я вышиваю бисером, вяжу, занимаюсь лепкой с полимерной глины. В выставках не участвую. Люблю дарить свои работы близким, друзьям.
- С победой вас и с наступающим праздником!
Фото автора и Анатолия Гололобова
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