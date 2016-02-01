Для этого до 1 апреля команде (а это шесть игроков, администратор и звукооператор) надо собрать около 70 тысяч гривен. " Умка " надеется, что откликнутся меценаты и спонсоры.- Пришло на почту официальное письмо от организаторов, сами немного удивились, - рассказывает " Индустриалке " капитан " Умки " Евгений Годына. - Есть бешеное желание туда поехать и классный материал, чтобы представить Запорожье в Европе в лучшем свете!Составили смету и поняли, что нужно около 70 тыс. грн. "Лига Рига" даже идет нам на уступки - разрешили не вносить взнос в размере 200 евро.В общем, денег нужно очень много, хоть банк грабь, шучу, конечно, я же кавээнщик. Мы все студенты, сами не оплатим даже половины этой суммы.Можем рассчитывать только на поддержку.К слову, если поедем в Ригу, то не знаю, как от Украины, а от Запорожской области будем единственными представителями.Фото предоставлены командой "Умка"