Запорожская юмористическая команда "Умка", которая громко заявила о себе на Открытой Запорожской Лиге КВН, может представить в Латвии, на Международной Лиге КВН "Лига Рига".
Для этого до 1 апреля команде (а это шесть игроков, администратор и звукооператор) надо собрать около 70 тысяч гривен. "Умка" надеется, что откликнутся меценаты и спонсоры.
- Пришло на почту официальное письмо от организаторов, сами немного удивились, - рассказывает "Индустриалке" капитан "Умки" Евгений Годына. - Есть бешеное желание туда поехать и классный материал, чтобы представить Запорожье в Европе в лучшем свете!
Составили смету и поняли, что нужно около 70 тыс. грн. "Лига Рига" даже идет нам на уступки - разрешили не вносить взнос в размере 200 евро.
В общем, денег нужно очень много, хоть банк грабь, шучу, конечно, я же кавээнщик. Мы все студенты, сами не оплатим даже половины этой суммы.
Можем рассчитывать только на поддержку.
К слову, если поедем в Ригу, то не знаю, как от Украины, а от Запорожской области будем единственными представителями.
Контактный телефон: 099-778-62-96.
Электронная почта: Zpumka@gmail.com.
Фото предоставлены командой "Умка"
Для этого до 1 апреля команде (а это шесть игроков, администратор и звукооператор) надо собрать около 70 тысяч гривен. "Умка" надеется, что откликнутся меценаты и спонсоры.
- Пришло на почту официальное письмо от организаторов, сами немного удивились, - рассказывает "Индустриалке" капитан "Умки" Евгений Годына. - Есть бешеное желание туда поехать и классный материал, чтобы представить Запорожье в Европе в лучшем свете!
Составили смету и поняли, что нужно около 70 тыс. грн. "Лига Рига" даже идет нам на уступки - разрешили не вносить взнос в размере 200 евро.
В общем, денег нужно очень много, хоть банк грабь, шучу, конечно, я же кавээнщик. Мы все студенты, сами не оплатим даже половины этой суммы.
Можем рассчитывать только на поддержку.
К слову, если поедем в Ригу, то не знаю, как от Украины, а от Запорожской области будем единственными представителями.
Контактный телефон: 099-778-62-96.
Электронная почта: Zpumka@gmail.com.
Фото предоставлены командой "Умка"
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