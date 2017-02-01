Сегодня спортсмены U-16 провели тренировку перед отъездом в Киев, где на базе футбольного клуба " Динамо " в Конча-Заспе на синтетическом покрытии в манеже или на улице пройдут игры. Как рассказал тренер металлурговцев Иван Богатырь, жить команда и тренерский состав будут на олимпийской базе.- Условия для хорошей подготовки к чемпионату Украины-2017-2018 практически идеальные, - отметил тренер. - У нас закончился первый круг чемпионата Украины, мы сыграли две игры следующего, второго, круга. Пока занимаем первое место. Но вся борьба впереди.Иван Александрович подчеркнул, что этот турнир для запорожцев является частью подготовки ко второму кругу чемпионату Украины, который будет стартовать 8 апреля.Уже завтра в Киеве запорожцы проведут предыгровую тренировку, в четверг у юных металлурговцев пройдет первая игра. В первом туре соперниками ДЮСШ " Металлург " будет команда ДЮСШ-15 (Киев), в пятницу — ФК " Львов " , в субботу - " Динамо " -2002 (Киев). После выхода из группы в воскресенье они сыграют уже за призовое место.- Мы едем, естественно, за первым местом. Другой задачи нет, - подчеркнул директор ДЮСШ "Металлург" Дмитрий Запороженко. - Благодаря комбинату " Запорожсталь " и городу, мы ребят полностью обеспечим не только трехразовым питанием, но и витаминизацией, препаратами для восстановления (играть три дня подряд непросто), дополнительной водой, бананами и яблоками. То есть они у нас полностью упакованы на этот турнир.Центральный защитник команды " Металлург " U-16 Абуди Даглас надеется, что нашей команде удастся выиграть как можно большое игр на этих соревнованиях.- Мы будем стараться анализировать каждую игру, чтобы была картинка на поле. Главное, чтобы у нас все получалось, как мы планируем, - отметил футболист. - Самыми главными конкурентами для нас являются " Динамо " (Киев) и ФК " Карпаты " . Но мы настроены выигрывать.