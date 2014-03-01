В этот предпраздничный весенний день со сцены в адрес прекрасных запорожанок прозвучало множество приятных слов от областных и городских властей.Тепла и добра пожелал женщинам губернатор Запорожской области Константин Брыль. Он вручил выдающимся представительницам прекрасного пола нашего региона медали " За розвиток Запорізького краю " и грамоты Запорожской облгосадминистрации.От всего депутатского корпуса Запорожского областного совета прекрасных дам поздравил председатель облсовета Григорий Самардак.- Хочется пожелать вам мира, стабильности и спокойствия на нашей запорожской земле, - сказал Григорий Самардак. - От всей души хочу пожелать вам весеннего настроения. Пусть в ваших сердцах будет весна. Пусть сбудутся ваши мечты. Я хочу сказать особенные слова благодарности представительницам разных профессий, ветеранам труда. Я горжусь тем, что мы с вами вместе, плечом к плечу строим новую сильную страну.Григорий Самардак вручил женщинам ордена " За заслуги перед Запорізьким краєм” III степени, Почетные грамоты Запорожского областного совета, а также Благодарности главы Запорожского областного совета.Выдающиеся запорожанки получили из рук городского головы Владимира Буряка медали " За особистий внесок в розвиток міста Запоріжжя " и Почетные грамоты исполнительного комитета Запорожского городского совета.- Хочется, чтобы не только 8 Марта, но и каждый день мужчины делали вам подарки, - отметил Владимир Буряк. - Пусть это будет слово. Пусть, проснувшись, вам скажут: " Доброе утро! " , " Хорошего дня! " . Я хочу, чтобы праздник у наших женщин был на протяжение всего года. В мире, в котором мы живем, все прекрасное делается ради вас. Мы живем, потому что рядом есть вы! Мы совершаем подвиги, потому что есть ради кого!Медаль " За особистий внесок в розвиток міста Запоріжжя " сегодня получила помощник генерального директора ПАО " Запорожтрансформатор " Анна Тищенко.- Приятно получить медаль за вклад в развитие Запорожья из рук городского головы, - уточнила Анна Тищенко. - Такую награду я получаю впервые. Хочется поблагодарить коллектив нашего предприятия, который меня поддержал и поздравить всех женщин с наступающим праздником.Председатель общественной организации " Родители детей-инвалидов и инвалидов Запорожской области " , директор реабилитационного центра детей-инвалидов и инвалидов " Світоч " Тамара Семенова также получила медаль из рук мэра за личный вклад в развитие Запорожья.- Я получала множество благодарностей и грамот, но эта медаль станет особенной, - отметила Тамара Семенова. - И все же, прежде всего хочу поздравить наших прекрасных мам, бабушек и всех женщин. Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим мужчинам за этот праздник. В окружении наших мужчин мы станем еще прекраснее, женственнее и счастливее!Почетную грамоту исполнительного комитета Запорожского городского совета мэр вручил кладовщику Запорожского кабельного завода Елене Дениско.- Так приятно получить грамоту в канун праздника, - поделилась Елена Дениско. - Хочу также поздравить всех женщин нашего завода и пожелать им любви, здоровья, счастью. Всех женщин с 8 Марта!Ярким подарком для всех запорожских женщин стал праздничный концерт.