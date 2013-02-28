Конечно, в программе с таким названием, будут всевозможные полеты под куполом цирка.Как сообщили " Индустриалке " в цирке, одной из изюминок программы станет эффектный воздушный полет золотых призеров Международного фестиваля циркового искусства " Эхо Азии " (один из крупнейших и самых популярных цирковых фестивалей в азиатских странах), гимнастов под руководством Михаила Севрюкова. К слову, к нам они приедут после длительных гастролей по Центральной Америке. Выступят и другие воздушные акробаты и гимнасты.Запорожцы и гости города также смогут увидеть единственный в мире аттракцион с птицами, где объединены пернатые разных стран от небольших голубей до огромных хищных африканских грифов.А еще будут дрессированные носухи, собаки, лошади и другие животные.Детвору и взрослых рассмешит клоунский дуэт "Плюс 16".