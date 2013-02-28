Премьера программы украинских артистов "Путь к звездам" состоится в Запорожском государственном цирке 11 марта.
Конечно, в программе с таким названием, будут всевозможные полеты под куполом цирка.
Как сообщили "Индустриалке" в цирке, одной из изюминок программы станет эффектный воздушный полет золотых призеров Международного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии" (один из крупнейших и самых популярных цирковых фестивалей в азиатских странах), гимнастов под руководством Михаила Севрюкова. К слову, к нам они приедут после длительных гастролей по Центральной Америке. Выступят и другие воздушные акробаты и гимнасты.
Запорожцы и гости города также смогут увидеть единственный в мире аттракцион с птицами, где объединены пернатые разных стран от небольших голубей до огромных хищных африканских грифов.
А еще будут дрессированные носухи, собаки, лошади и другие животные.
Детвору и взрослых рассмешит клоунский дуэт "Плюс 16".
ПРИХОДИТЕ!
Программу "Путь к звездам" смотрите в госцирке по выходным, по 9 апреля.
Ближайшие представления: 11 марта в 16.00, 12 марта в 12.00.
Билеты от 70 до 300 грн.
Телефон кассы 233-71-60.
Конечно, в программе с таким названием, будут всевозможные полеты под куполом цирка.
Как сообщили "Индустриалке" в цирке, одной из изюминок программы станет эффектный воздушный полет золотых призеров Международного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии" (один из крупнейших и самых популярных цирковых фестивалей в азиатских странах), гимнастов под руководством Михаила Севрюкова. К слову, к нам они приедут после длительных гастролей по Центральной Америке. Выступят и другие воздушные акробаты и гимнасты.
Запорожцы и гости города также смогут увидеть единственный в мире аттракцион с птицами, где объединены пернатые разных стран от небольших голубей до огромных хищных африканских грифов.
А еще будут дрессированные носухи, собаки, лошади и другие животные.
Детвору и взрослых рассмешит клоунский дуэт "Плюс 16".
ПРИХОДИТЕ!
Программу "Путь к звездам" смотрите в госцирке по выходным, по 9 апреля.
Ближайшие представления: 11 марта в 16.00, 12 марта в 12.00.
Билеты от 70 до 300 грн.
Телефон кассы 233-71-60.
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