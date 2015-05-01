В преддверии весенних праздников подопечные отделений дневного пребывания Запорожского городского территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) совместно с коллективами ДК "Орбита" подготовили большой праздничный концерт, посвященный Международному дню 8 Марта.
На празднике звучали юморески, песни, миниатюры и другие творческие номера создали атмосферу веселья, хорошего настроения для 500 зрителей, которые посетили концерт.
Самые маленькие подопечные территориального центра - дети с особыми потребностями тоже принимают активное участие в праздничных весенних мероприятиях: в отделениях социальной реабилитации представлены выставки творческих работ детей, проводятся тематические занятия, а на утренниках дети радуют мам и педагогов своими творческими способностями, сообщает сайт мэрии.
На празднике звучали юморески, песни, миниатюры и другие творческие номера создали атмосферу веселья, хорошего настроения для 500 зрителей, которые посетили концерт.
Самые маленькие подопечные территориального центра - дети с особыми потребностями тоже принимают активное участие в праздничных весенних мероприятиях: в отделениях социальной реабилитации представлены выставки творческих работ детей, проводятся тематические занятия, а на утренниках дети радуют мам и педагогов своими творческими способностями, сообщает сайт мэрии.
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