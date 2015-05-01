На празднике звучали юморески, песни, миниатюры и другие творческие номера создали атмосферу веселья, хорошего настроения для 500 зрителей, которые посетили концерт.Самые маленькие подопечные территориального центра - дети с особыми потребностями тоже принимают активное участие в праздничных весенних мероприятиях: в отделениях социальной реабилитации представлены выставки творческих работ детей, проводятся тематические занятия, а на утренниках дети радуют мам и педагогов своими творческими способностями, сообщает сайт мэрии.