В семи исправительных колониях и двух центрах исполнения наказаний области прошли проверки, касающиеся соблюдения прав осужденных на лечение.
В результате проверок установили ряд фактов, которые говорят о халатности. А именно к ним относится - ненадлежащие лечение осужденных, невыполнение мероприятий по профилактике заболеваний, неправильное хранение лекарств, наличие в колониях простроченных медикаментов и отсутствие определенного медоборудования.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, почти во всех учреждениях отбывания наказания не укомплектован штат медицинских работников.
По всем нарушениям начальникам колоний были выписаны предписания, по некоторым фактам информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Как писала "Индустриалка", запорожскому интернату вернут 400 тыс грн
В результате проверок установили ряд фактов, которые говорят о халатности. А именно к ним относится - ненадлежащие лечение осужденных, невыполнение мероприятий по профилактике заболеваний, неправильное хранение лекарств, наличие в колониях простроченных медикаментов и отсутствие определенного медоборудования.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, почти во всех учреждениях отбывания наказания не укомплектован штат медицинских работников.
По всем нарушениям начальникам колоний были выписаны предписания, по некоторым фактам информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Как писала "Индустриалка", запорожскому интернату вернут 400 тыс грн
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