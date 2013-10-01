Но подарок, который маршрутчики сделали женщинам, себе да и всему городу - тоже приятный. Весенний. На конечных остановках маршруток, в местах отстоя они еще с самого начала марта начали наводить порядок.Сегодня, 7 марта, с утра работа по уборке мусора продолжалась. Как рассказал, еще 28 февраля было проведено совещание с транспортниками - говорили о том, что после зимы и сошедшего снега нужно убрать территории на конечных остановках.- Мер Запорожья Владимир Буряк на каждом совещании напоминал нам об этом, - говорит Александр Власюк. - Да тут и так вс е понятно - коммунальщики сами с такими объемами работы быстро не справятся, да у них и своих забот хватает - весь отсев, высыпанный зимой на дороги и тротуары, нужно подмести. Значит, если мы сами, транспортники, не возьмем в руки метлы, веники и грабли, то никто эти территории на конечных остановках не уберет.Первый субботник маршрутчики провели 2 марта. А сегодня он проходит на конечных остановках маршруток - возле рынка на Бородинском, в районе ДК ЗАлКа и в 4-м Южном микрорайоне. Впредь такие субботники вместе с маршрутчиками будем проводить ежемесячно.сказал, что водители маршруток охотно откликнулись на призыв мэра и управления транспорта горсовета:- Чистые остановки, чистый город - это подарок наш женщинам к 8 Марта.Фото и видео: Дмитрий Шилин