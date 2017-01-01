Аварийно-восстановительные бригады предприятия устранили 76 повреждений на сетях водопровода и 242 засорения на канализационных сетях во всех районах города. Установлены крышки на 38 водопроводных и канализационных люках, вместо украденных.
Днепровскими водоочистными станциями ДВС-1 и ДВС-2 подготовлено и подано 1511,4 тыс. куб. м питьевой воды потребителям Запорожья, Вольнянского, Новониколаевского и Запорожского районов области.
Центральные очистные сооружения ЦОС-1 и ЦОС-2 очистили 979,2 тыс. куб. м стоков, поступивших с Левого и Правого берегов города.
В лаборатории КП "Водоканал" поверено 338 приборов учета воды, сообщает сайт мэрии.
Днепровскими водоочистными станциями ДВС-1 и ДВС-2 подготовлено и подано 1511,4 тыс. куб. м питьевой воды потребителям Запорожья, Вольнянского, Новониколаевского и Запорожского районов области.
Центральные очистные сооружения ЦОС-1 и ЦОС-2 очистили 979,2 тыс. куб. м стоков, поступивших с Левого и Правого берегов города.
В лаборатории КП "Водоканал" поверено 338 приборов учета воды, сообщает сайт мэрии.
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