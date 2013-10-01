120 танцевальных коллективов и отдельных исполнителей (а это — порядка 1300 человек) примут участие в областном конкурсе хореографического искусства "Запорізькі викрутаси - 2017", который пройдет во дворце культуры "Орбита".
- Название конкурса является брендом Запорожской области, он проходит уже несколько лет, - говорит "Индустриалке" одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова. - Участники этого хореографического праздника искусств, которым от 6 до 23 лет — из всех районов Запорожской области.
Выступления конкурсантов оценят челны жюри высокого уровня, которые приглашены из разных городов страны. Концертные номера будут представлены по пяти возрастным категориям в следующих номинациях - народный танец, эстрадный, современный, эстрадно-спортивный, бальный, детский, деми-классика.
Творческие коллективы, ставшие победителями и призерами, по желанию могут принять участие во Всеукраинском фестивале хореографического искусства "Магия танца" (Херсон), Всеукраинском фестивале-конкурсе бальной хореографии ( Киев) и Международном фестивале-конкурсе детской и юношеской хореографии "Падиюн-Евро-Данс" (Ужгород).
***
Областной конкурс хореографического искусства "Запорізькі викрутаси" состоится во Дворце культуры "Орбита" 11 марта, начало в 9.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества 233-86-26.
- Название конкурса является брендом Запорожской области, он проходит уже несколько лет, - говорит "Индустриалке" одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова. - Участники этого хореографического праздника искусств, которым от 6 до 23 лет — из всех районов Запорожской области.
Выступления конкурсантов оценят челны жюри высокого уровня, которые приглашены из разных городов страны. Концертные номера будут представлены по пяти возрастным категориям в следующих номинациях - народный танец, эстрадный, современный, эстрадно-спортивный, бальный, детский, деми-классика.
Творческие коллективы, ставшие победителями и призерами, по желанию могут принять участие во Всеукраинском фестивале хореографического искусства "Магия танца" (Херсон), Всеукраинском фестивале-конкурсе бальной хореографии ( Киев) и Международном фестивале-конкурсе детской и юношеской хореографии "Падиюн-Евро-Данс" (Ужгород).
***
Областной конкурс хореографического искусства "Запорізькі викрутаси" состоится во Дворце культуры "Орбита" 11 марта, начало в 9.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества 233-86-26.
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