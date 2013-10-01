- Название конкурса является брендом Запорожской области, он проходит уже несколько лет, - говорит "Индустриалке" одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова. - Участники этого хореографического праздника искусств, которым от 6 до 23 лет — из всех районов Запорожской области.Выступления конкурсантов оценят челны жюри высокого уровня, которые приглашены из разных городов страны. Концертные номера будут представлены по пяти возрастным категориям в следующих номинациях - народный танец, эстрадный, современный, эстрадно-спортивный, бальный, детский, деми-классика.Творческие коллективы, ставшие победителями и призерами, по желанию могут принять участие во Всеукраинском фестивале хореографического искусства " Магия танца " (Херсон), Всеукраинском фестивале-конкурсе бальной хореографии ( Киев) и Международном фестивале-конкурсе детской и юношеской хореографии " Падиюн-Евро-Данс " (Ужгород).