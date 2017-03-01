В Шевченковском районе по улице Сикорского произошел пожар — горела хозяйственная постройка.
Пожар ликвидировали 8 спасателей с помощью двух единиц спецтехники. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, причина пожара до сих пор не известна, ущерб подсчитывается. Ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", в запорожском селе гараж сгорел вместе с иномаркой.
Читайте также: Запорожские спасатели получили новую технику.
Пожар ликвидировали 8 спасателей с помощью двух единиц спецтехники. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, причина пожара до сих пор не известна, ущерб подсчитывается. Ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", в запорожском селе гараж сгорел вместе с иномаркой.
Читайте также: Запорожские спасатели получили новую технику.
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