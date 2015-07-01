Поздравление с 8 Марта от Александра Дудки
Змінюються часи, приходять нові покоління, але цінності, які Ви уособлюєте - любов, материнство, добро, краса - залишаються незмінними. Ваша здатність бути стійкими і жіночними, самовідданими і ніжними викликає захоплення. Ви – головне наше багатство!
У ці святкові весняні дні бажаю Вам, щоб у Ваших оселях панували любов і злагода, для Вас сіяло яскраве сонце на мирному небі.
Дай Вам Бог здоров’я, радощів і добра!
Шановні, милі, славні, добрі, працелюбні, ніжні
і кохані жінки Запорізького краю!
і кохані жінки Запорізького краю!
Від усього серця вітаю Вас
з найкрасивішим святом весни – 8 БЕРЕЗНЯ!
з найкрасивішим святом весни – 8 БЕРЕЗНЯ!
Змінюються часи, приходять нові покоління, але цінності, які Ви уособлюєте - любов, материнство, добро, краса - залишаються незмінними. Ваша здатність бути стійкими і жіночними, самовідданими і ніжними викликає захоплення. Ви – головне наше багатство!
У ці святкові весняні дні бажаю Вам, щоб у Ваших оселях панували любов і злагода, для Вас сіяло яскраве сонце на мирному небі.
Дай Вам Бог здоров’я, радощів і добра!
З найкращими побажаннями, народний депутат
України VІІ скликання Олександр Дудка
України VІІ скликання Олександр Дудка
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