Шановні, милі, славні, добрі, працелюбні, ніжні

і кохані жінки Запорізького краю!

Від усього серця вітаю Вас

з найкрасивішим святом весни – 8 БЕРЕЗНЯ!

З найкращими побажаннями, народний депутат

України VІІ скликання Олександр Дудка

Змінюються часи, приходять нові покоління, але цінності, які Ви уособлюєте - любов, материнство, добро, краса - залишаються незмінними. Ваша здатність бути стійкими і жіночними, самовідданими і ніжними викликає захоплення. Ви – головне наше багатство!У ці святкові весняні дні бажаю Вам, щоб у Ваших оселях панували любов і злагода, для Вас сіяло яскраве сонце на мирному небі.Дай Вам Бог здоров’я, радощів і добра!