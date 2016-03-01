Дорогі жінки!

Віталій Литовка,

Генеральний директор

ПрАТ " Запоріжкокс "

Щиро вітаю вас з Міжнародним жіночим днем - святом весни, краси і любові!Все наше життя наповнене теплом і світлом вашої чарівності та доброти. Ваші підтримка і любов надихають на творчість, надають наснаги та мужності. Ви – хранительки сімейного вогнища, незамінні трудівниці в різних професійних сферах і при цьому завжди надійний тил для чоловіків.Дякую вам за безмежну доброту, уміння створювати затишок і робити світ навколо радісним та усміхненим.Бажаю вам здоров’я, молодості і краси, материнського щастя і сімейних радощів, миру і добробуту! Нехай кожен день тішить вас увагою і турботою близьких, життя наповнюється новими враженнями і яскравими відкриттями!