" Буду говорить много, но музыкой " , - предварил свое выступление пианист. И слово свое сдержал — исполнил не только 12 произведений, которые анонсировал, но и композиции " на бис " , ведь запорожская публика не хотела его отпускать. Его "фишка" - игра стоя, причем музыкант еще умудрялся в это время и на педаль нажимать!Евгений признался, что до последнего не был на 100 процентов счастлив, но неделю назад жена родила ему сына и Евгений счастлив на все сто! Одну мелодию, кстати, он посвятил любимой супруге, которая появлялась на экране в видеоряде к композиции. Прозвучала и композиция, которую Евгений сочинил, когда ему было 7 лет — называется она " Паровоз "Евгений Хмара выступал в сопровождении симфонического оркестра и это было, как говорят украинцы, " неперевершено " . Музыка звучала очень мощно, как модно нынче говорить, " вкусно " . Но одну из инструментальных композиций пианист сыграл на рояле соло, показав музыку, как говорится, в первозданном виде — в котором ему приходят мелодии для сочинения.- Инструментальная музыка имеет волшебное свойство воздействия на человека, - отметил Евгений. - Мечтайте и улыбайтесь сердцем!Концерт, проходивший без антракта, пролетел на одном дыхании. Но зрители не хотели отпускать Евгения со сцены, аплодисментами требуя играть еще и еще. Музыкант не стал огорчать своих запорожских поклонников - он сыграл еще парочку вещей " на бис " , пообещав приехать и в следующем году. А после концерта вышел пообщаться со своими поклонниками в фойе." Это было круто! " - сделал комплимент музыканту один из зрителей. И я уверена, что с такой оценкой согласятся все.Остается добавить, что в Запорожье Евгений Хмара выступил в рамках своего всеукраинского тура, который начался 2 марта концертом в Жовтневом дворце в Киеве.Фото: Александр Прилепа