В зале собрались женщины, представляющие сферы образования, культуры, медицины, работницы коммунальных предприятий, а поздравить их пришли лучшие мужчины района и города — депутаты Запорожского городского совета от Оппозиционного блока: Руслан Божко, Александр Пшеничный, Константин Нагих, Олег Адаманов, Юрий Орешкин, Александр Гончар, Виктор Гринь и Николай Володьков.- От депутатского корпуса Запорожского горсовета мы хотим поздравить всех женщин с праздником весны и красоты. Мы хотим пожелать нашим женщинам, чтобы каждый день для них был праздником, чтобы улыбки не сходили с их лиц, чтобы окружающие приносили им только радость, - сказал депутат горсовета Александр Пшеничный.Глава бюджетной комиссии Запорожского городского совета, депутат Руслан Божко в свою очередь поблагодарил районную администрацию за шанс поздравить женщин Хортицкого района, а с ними и женщин Запорожья, Украины и всего мира с праздником весны — Международным женским днем.- Правительство предлагает отменить этот праздник, но мы никогда не изменим свое отношение к весне, к любви и всему прекрасному, что подарил нам этот праздник за время своего существования, - подчеркнул Руслан Божко. - Я считаю, что этот праздник должен быть. Он напоминает мужчинам, что за весь год, когда им не всегда удавалось уделить достаточного времени женщинам, у них есть день на реабилитацию, чтобы доказать, что женщины для нас — самое главное в жизни.Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать, чтобы они, несмотря на все сложные жизненные обстоятельства, дарили любовь и тепло окружающим и помнили, что они всегда являются источником вдохновения для мужчин.Отдельно я хочу поздравить женщин, которые бок о бок работают с нами в Оппозиционном блоке. Особенно приятно осознавать, что они первыми вдохновляют нас на политические и депутатские дела, потому что они профессионалы своего дела. Но в этот праздник речь должна идти не о профессионалах, а о женщинах, которые стоят с нами рядом и вдохновляют нас на что-то высокое.Не обошлось торжество и без сюрпризов, 8 жительниц Хортицкого района, которые отмечают день рождения в эти дни, получили подарки и цветы от депутатов.- Работаю я в ДК Хортицкий два года, но считаю, что нашла в этом свое призвание, вышла на свою дорогу, где меня ждут еще очень много сюрпризов, - рассказала режиссер ДК Елена Полухина. - 9 марта я отмечаю день рождения, и всю жизнь радуюсь тому, что у меня два праздника подряд.Подарок стал для меня полнейшим сюрпризом, тем более приятно, что его вручили самые лучшие мужчины нашего Хортицкого района. Это было очень приятно и неожиданно. Оказывается, нас ценят, помнят и позаботились о том, чтобы порадовать нас такими приятными подарками, при этом не забыли обнять и поцеловать.