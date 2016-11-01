В медиа-центре, который находится в Запорожском областном центре молодежи, в авральном порядке сегодня созвали пресс-конференцию по поводу деятельности двух коммунальных учреждений — центра молодежи и центра патриотического воспитания.
Руководители этих двух учреждений попытались ответить на ре-зультаты проверки, которую в пятницу, 3 марта, провела временная комиссия Запорожского облсовета по вопросам контроля соответствия функционирования областного центра молодежи и областного центра патриотического воспитания молодежи их уставной деятельности.
Однако высказывания участников пресс-конференции свелись к очередным политическим заявлениям о давлении, "заказухе", "захвате" и т.д. Прикрываясь "громкими" словами, они не привели ни одного конкретного факта эффективной работы учреждений, а также не опровергли претензии, высказанные членами контрольной комиссии.
Как писала "Индустриалка", во время проверки члены контрольной комиссии выяснили, что большинство кабинетов и залов здания, расположенного в центре города, сдаются в аренду, и не используются согласно уставной деятельности центра молодежи. По словам заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, во время экскурсии по коммунальному учреждению члены комиссии увидели множество интересного: пресс-центр, частный танцевальный клуб, массажные кушетки, шест, даже адвокатскую контору, но не молодежь.
В то же время свежеотремонтированный зал с огромной сценой стоит "без дела", хотя мог бы быть центром культурной жизни молодежи всей Запорожской области. Привели в ужас членов комиссии и подсобные помещения здания, в которых коммуникации, стены и сами помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.
Стоит отметить, что не первый раз руководство областного центра молодежи отсутствует на рабочем месте во время проведения проверки. Еще в ноябре 2016 года городской молодежный совет поднимал этот вопрос, после чего была создана комиссия по анализу работы данного центра.
Как сообщил "Индустриалке" молодежный мэр Запорожья Сергей Ильченко, в состав комиссии тогда вошли молодые представители общественных организаций. Однако руководство центра молодежи сочло некомпетентной такую комиссию и потребовало депутатскую комиссию.
- Такая комиссия была создана, она работает, и в очередной раз руководство областного центра молодежи это не устраивает, и они хотят комиссию из общественников. Они запутались в двух соснах. Но я надеюсь, что здравый смысл победит, - сказал Сергей Ильченко. - Областной центр молодежи должен работать для молодежи, а не для конкретных арендаторов, которые на долгосрочную аренду взяли помещения под свое крыло, и руководителей управления и центра молодежи.
Сложившуюся с областным центром молодежи ситуацию молодежный мэр города сравнил с басней Крылова "Две собаки", мораль которой такова: кто-то ходит на задних лапках и прислуживает своему хозяину, а кто-то высказывает свою точку зрения, не стесняется, не боится поднять острый вопрос, вынести его рассмотрение общественности.
В свою очередь заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко напомнил, что вопросы к деятельности областного центра молодежи и центра патриотического воспитания у депутатов Запорожского облсовета возникли еще в начале 2016 года. Когда депутаты анализировали бюджетные запросы этих двух учреждений, они увидели, что похожие мероприятия, похожие капитальные вложения и затраты средств областного бюджета выделяются на два юридических лица, которые находятся по одному адресу.
Когда депутаты сделали запросы, увидели, что по уставным документам центр молодежи и центр патриотического воспитания занимаются одним и тем же - на 90% статуты были идентичны. Менять уставные положения они не захотели, поэтому у депутатов возникла идея объединить эти два центра.
Путем открытого публичного конкурса планировалось назначить руководителя, который презентует программу развития молодежи и патриотического воспитания. Но и эта инициатива была воспринята в штыки, поэтому вопрос был вынесен на сессию - в январе депутаты облсовета создали комиссию, которая и начала проверку соответствия деятельности двух центров уставной.
- К большому сожалению, мы не обнаружили руководителей на рабочих местах среди рабочего дня, и мы не обнаружили ни одного молодого человека, который был бы чем-то занят в этих двух центрах. Соответственно, это наталкивает на мысли, что, возможно, эти два наших учреждения занимаются не тем, чем нужно. Мы сейчас эту информацию запросим, проанализируем, после чего будут сделаны выводы и рекомендации нашей комиссии, - сообщил Владислав Марченко. - Мы хотели бы реорганизовать работу наших центров для того, чтобы центр молодежи и центр патриотического воспитания стали меккой для нашей молодежи. Чтобы там кипела, бурлила жизнь. Чтобы там были коворкинг-центры, анти-кафе, кинотеатр, и чтобы молодежь там крутилась круглосуточно. Чтобы это был центр молодежи для всей области. Но, к сожалению, этого мы там не увидели.
Руководители этих двух учреждений попытались ответить на ре-зультаты проверки, которую в пятницу, 3 марта, провела временная комиссия Запорожского облсовета по вопросам контроля соответствия функционирования областного центра молодежи и областного центра патриотического воспитания молодежи их уставной деятельности.
Однако высказывания участников пресс-конференции свелись к очередным политическим заявлениям о давлении, "заказухе", "захвате" и т.д. Прикрываясь "громкими" словами, они не привели ни одного конкретного факта эффективной работы учреждений, а также не опровергли претензии, высказанные членами контрольной комиссии.
Как писала "Индустриалка", во время проверки члены контрольной комиссии выяснили, что большинство кабинетов и залов здания, расположенного в центре города, сдаются в аренду, и не используются согласно уставной деятельности центра молодежи. По словам заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, во время экскурсии по коммунальному учреждению члены комиссии увидели множество интересного: пресс-центр, частный танцевальный клуб, массажные кушетки, шест, даже адвокатскую контору, но не молодежь.
В то же время свежеотремонтированный зал с огромной сценой стоит "без дела", хотя мог бы быть центром культурной жизни молодежи всей Запорожской области. Привели в ужас членов комиссии и подсобные помещения здания, в которых коммуникации, стены и сами помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.
Стоит отметить, что не первый раз руководство областного центра молодежи отсутствует на рабочем месте во время проведения проверки. Еще в ноябре 2016 года городской молодежный совет поднимал этот вопрос, после чего была создана комиссия по анализу работы данного центра.
Как сообщил "Индустриалке" молодежный мэр Запорожья Сергей Ильченко, в состав комиссии тогда вошли молодые представители общественных организаций. Однако руководство центра молодежи сочло некомпетентной такую комиссию и потребовало депутатскую комиссию.
- Такая комиссия была создана, она работает, и в очередной раз руководство областного центра молодежи это не устраивает, и они хотят комиссию из общественников. Они запутались в двух соснах. Но я надеюсь, что здравый смысл победит, - сказал Сергей Ильченко. - Областной центр молодежи должен работать для молодежи, а не для конкретных арендаторов, которые на долгосрочную аренду взяли помещения под свое крыло, и руководителей управления и центра молодежи.
Сложившуюся с областным центром молодежи ситуацию молодежный мэр города сравнил с басней Крылова "Две собаки", мораль которой такова: кто-то ходит на задних лапках и прислуживает своему хозяину, а кто-то высказывает свою точку зрения, не стесняется, не боится поднять острый вопрос, вынести его рассмотрение общественности.
В свою очередь заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко напомнил, что вопросы к деятельности областного центра молодежи и центра патриотического воспитания у депутатов Запорожского облсовета возникли еще в начале 2016 года. Когда депутаты анализировали бюджетные запросы этих двух учреждений, они увидели, что похожие мероприятия, похожие капитальные вложения и затраты средств областного бюджета выделяются на два юридических лица, которые находятся по одному адресу.
Когда депутаты сделали запросы, увидели, что по уставным документам центр молодежи и центр патриотического воспитания занимаются одним и тем же - на 90% статуты были идентичны. Менять уставные положения они не захотели, поэтому у депутатов возникла идея объединить эти два центра.
Путем открытого публичного конкурса планировалось назначить руководителя, который презентует программу развития молодежи и патриотического воспитания. Но и эта инициатива была воспринята в штыки, поэтому вопрос был вынесен на сессию - в январе депутаты облсовета создали комиссию, которая и начала проверку соответствия деятельности двух центров уставной.
- К большому сожалению, мы не обнаружили руководителей на рабочих местах среди рабочего дня, и мы не обнаружили ни одного молодого человека, который был бы чем-то занят в этих двух центрах. Соответственно, это наталкивает на мысли, что, возможно, эти два наших учреждения занимаются не тем, чем нужно. Мы сейчас эту информацию запросим, проанализируем, после чего будут сделаны выводы и рекомендации нашей комиссии, - сообщил Владислав Марченко. - Мы хотели бы реорганизовать работу наших центров для того, чтобы центр молодежи и центр патриотического воспитания стали меккой для нашей молодежи. Чтобы там кипела, бурлила жизнь. Чтобы там были коворкинг-центры, анти-кафе, кинотеатр, и чтобы молодежь там крутилась круглосуточно. Чтобы это был центр молодежи для всей области. Но, к сожалению, этого мы там не увидели.
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