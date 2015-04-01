Бойцы ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области получили четыре новых пожарно-спасательных автомобиля.
Автомобили укомплектованы диэлектрическими комплектами, бензорезами, бензопилами, многофункциональными инструментами для проникновения, бензиновыми генераторами (автономными электростанциями) и другим оснащением. Вместимость цистерны для воды составляет 4 тонны, а бак для пенообразователя - 400 л.
Технику распределят в подразделения запорожского гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасали старушек.
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Автомобили укомплектованы диэлектрическими комплектами, бензорезами, бензопилами, многофункциональными инструментами для проникновения, бензиновыми генераторами (автономными электростанциями) и другим оснащением. Вместимость цистерны для воды составляет 4 тонны, а бак для пенообразователя - 400 л.
Технику распределят в подразделения запорожского гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасали старушек.
Читайте также: Запорожские прокуроры отказались от зарплаты.
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