Согласно проекту, на строительство главного запорожского долгостроя - автотранспортной магистрали через Днепр планируется выделение 50-ти млн. грн.Кроме этого, на текущий и средний ремонт дорог государственного значения ходят выделить 118 млн. грн, на содержание дорог общего пользования местного значения, с учетом неиспользованного остатка 2016 года - 32 млн. грн.Отдельно планируется рассмотреть и выделение шести миллионов на ремонт дороги "Пологи - Конские Раздоры - Андреевка - Нововасильевка - Бердянск", сообщает пресс-служба Запорожского облсовета.