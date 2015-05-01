Этому способствует также то, что суды зачастую дают ворам условный срок, а еще - так называемый " закон Савченко " , благодаря которому на свободу вышло очень много преступников, промышлявших квартирными кражами.Как рассказал сегодня журналистам начальник Управления полиции охраны в Запорожской области полковник полиции Сергей Рубанов, в прошлом году совершено 2354 кражи личного имущества граждан, из которых раскрыты 517 (22%). За 2 месяца этого года зафиксировано уже 362 краж, из которых раскрыто 80.- Для воров самое главное — легкость проникновения в жилье, - говорит Сергей Рубанов. - Заходя в подъезд, они смотрят, какие двери ему проще открыть. Большая часть краж совершается в первой половине дня, когда люди уходят по своим делам. Чтобы попасть в квартиру или дом, воры взламывают двери, влазят через балконы, окно или форточку. Для них не преграда металлопластиковые окна - они их легко отжимают.Так, летом прошлого года в Шевченковском районе один такой любитель чужого добра попал в квартиру на первом этаже, предварительно повредив москитную сетку и отжав металлопластиковое окно. Но поживиться ему не удалось — квартира находилась под охраной. За две минуты, пока ехал наряд группы реагирования, 48-летний ранее осужденный запорожец успел лишь попасть в квартиру, где схватил бытовые приборы и парфюмы. Выйти незамеченным ему времени не хватило.Причем, воры могут забираться как днем в пустую квартиру, так и ночью, когда беспечные хозяева легли спать, не закрыв входную дверь.Поскольку полиция охраны — правопреемник Государственной службы охраны, то и функции у нее остались прежними и, в частности, одно из главных направлений деятельности - охрана жилых помещений на основании договоров. Как и ГСО, полиция охраны находится на хозрасчете и должна сама себя обеспечивать за счет заключенных договоров с частными лицами и предприятиями.Одна из превентивных мер для снижения количеств квартирных краж — акция " Квартира під охорону”, которая в последние несколько лет проводится ежегодно, а то и дважды в год.Смысл ее в том, что гражданам предоставляется 50-процентная скидка на стоимость монтажных и пусконаладочных работ. Если обычная их стоимость составляет 2000 гривен, то в период акции — 1000. А вот участникам АТО — при предъявлении соответствующих документов, разумеется, - предоставляется 75-процентная скидка. Стоимость оборудования (это примерно 4500 грн) оплачивается полностью, ведь полиция охраны приобретает его без всяких скидок.Как отметил Сергей Рубанов, акции " Квартира під охорону” пользуются популярностью у жителей нашего региона: если ежемесячно заключается 100-130 договоров на охрану квартир, то во время акции эта цифра вырастает до 300. Стоимость охраны личного имущества - от 200 грн в месяц- В прошлом году мы проводили две такие акции, - рассказал Сергей Александрович. - Всего за год прирост по договорам составил 2600 объектов, из которых 2300 — это жилые помещения. Кстати, около 100 оборудованных сигнализацией квартир и домов к нам перешли от частных охранных структур.Всего сегодня при помощи пунктов централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Запорожской области охраняется около 14000 помещений граждан с личным имуществом (помимо жилья, это также гаражи, дачи и т.п.), из которых 11000 - квартиры.Остается добавить, что социальная акция " Квартира під охорону” продлится с 15 по 31 марта.