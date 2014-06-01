Уникальное учреждение было открыто на базе КП "Черниговский детский дом-интернат". Проект "Щаслива оселя" реализуется в этом заведении с 2011 года. Его целью является привлечение бюджетных и спонсорских средств для улучшения условий проживания детей с инвалидностью.В 2014 году по инициативе благотворительного фонда "Счастливый ребенок" был проведен капитальный ремонт шестого корпуса интерната, средства на который были собраны благотворительным фондом. Отремонтированные дома сегодня готовы к приему 18-ти детей с инвалидностью (в каждом корпусе будет жить по 9 детей с инвалидностью).Чтобы дальше развивать проект было принято решение о создании на базе этих корпусов детских домов семейного типа для воспитания детей-инвалидов.Помещения переведены на баланс сельсовета, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.