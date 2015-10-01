Премьеру хореографического спектакля "Герда и Кай" покажут в муниципальном театре танца.
Спектакль, поставленный по мотивам сказки "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена, обещает быть красивым и необычным.
Красная и Белая Розы станут полноценными героями сказки. Красная Роза, символизирующая любовь, будет вести Герду через все действие, помогая ей. Зрители смогут полюбоваться и другими танцующими цветами.
- Специально для спектакля шили костюмы, очень необычны наряды цветов в волшебном саду, которые тоже будут танцевать, - рассказывают "Индустриалке" в театре. - Радует глаз костюм Снежной Королевы. А еще в этот раз, как никогда, красивые декорации.
Изюминкой спектакля станет интересный прием режиссера-постановщика Андрея Романова — театр в театре. Предысторию Снежной королеве покажут с помощью театра кукол.
Роль Герды станцует балерина и мастер по художественной гимнастике Алина Гайнова, а Кая — Антон Сафронов. Образ Снежной королевы воплотит главный балетмейстер спектакля Дарья Жужура. В постановке участвует все артисты балета театра танца, а некоторые исполняют по две роли.
Как рассказали "Индустриалке" в театре танца, это спектакль совсем не о холоде и зиме, а о самоотверженной женской любви, что особенно актуально весной.
ПРИХОДИТЕ!
Премьера сказки-балета "Герда и Кай" состоится в театре танца (ДК "Орбита") 9 марта, начало в 18.30
Билеты от 50 до 70 грн.
Телефон кассы театра танца 233-13-39.
"Индустриалка" также писала: "Известный запорожский портретист испытывал ужас перед съемкой людей".
Спектакль, поставленный по мотивам сказки "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена, обещает быть красивым и необычным.
Красная и Белая Розы станут полноценными героями сказки. Красная Роза, символизирующая любовь, будет вести Герду через все действие, помогая ей. Зрители смогут полюбоваться и другими танцующими цветами.
- Специально для спектакля шили костюмы, очень необычны наряды цветов в волшебном саду, которые тоже будут танцевать, - рассказывают "Индустриалке" в театре. - Радует глаз костюм Снежной Королевы. А еще в этот раз, как никогда, красивые декорации.
Изюминкой спектакля станет интересный прием режиссера-постановщика Андрея Романова — театр в театре. Предысторию Снежной королеве покажут с помощью театра кукол.
Роль Герды станцует балерина и мастер по художественной гимнастике Алина Гайнова, а Кая — Антон Сафронов. Образ Снежной королевы воплотит главный балетмейстер спектакля Дарья Жужура. В постановке участвует все артисты балета театра танца, а некоторые исполняют по две роли.
Как рассказали "Индустриалке" в театре танца, это спектакль совсем не о холоде и зиме, а о самоотверженной женской любви, что особенно актуально весной.
ПРИХОДИТЕ!
Премьера сказки-балета "Герда и Кай" состоится в театре танца (ДК "Орбита") 9 марта, начало в 18.30
Билеты от 50 до 70 грн.
Телефон кассы театра танца 233-13-39.
"Индустриалка" также писала: "Известный запорожский портретист испытывал ужас перед съемкой людей".
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