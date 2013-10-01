Прошедшая зима для Светы была непростым испытанием — девочка каждый день сидела в четырех стенах, а главным ее развлечением был компьютер.Выйти на улицу она не может и сейчас, потому что у нее нет инвалидной коляски. А живет девочка с мамой в маленькой комнатке, общей площадью в шесть квадратных метров.- Сейчас мы живем вдвоем, а еще полгода назад с нами жил мой 24-летний сын и 22-летняя дочь, - рассказывает мама Светы Людмила Зинченко. - Мы живем в небольшой части одного дома — сюда я въезжала еще, когда вышла замуж за первого мужа.Сейчас дети разъехались, но жилищная ситуация у нас все равно сложная. Наша часть дома не приватизирована и сделать это сегодня очень сложно — нужно преодолеть множество бюрократических препятствий. Конечно, мне хочется улучшить наши условия, но еще больше мне хочется помочь моей дочери. Полноценно встать на ноги у нее не получится, но у меня есть еще два года, чтобы сделать для этого все, что я могу.Врачи уверяют Людмилу Зинченко в том, что повлиять на ДЦП и улучшить состояние ребенка можно до 14 лет. Получить квалифицированное лечение Света может в специализированных санаториях. Средств на лечение у семьи Зинченко нет. Раньше мать ездила с дочкой по санаториям, но в последнее время денег хватает только на самое необходимое.- Я сижу дома, потому что за дочкой нужен круглосуточный уход, мы живем с ней на 2,5 тысячи гривен, - отмечает Людмила. - Выкручиваемся, как можем. Несмотря на сложное положение, я держусь молодцом и стараюсь быть оптимистом. Такие же качества стараюсь прививать и своей дочери. Каждый день начинаю с улыбки и надеюсь на лучшее.Все, у кого есть возможность помочь Светлане Зинченко, могут звонить ее матери Людмиле по телефону: 0930913580.