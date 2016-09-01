В Запорожье в Военном городке воришки добрались до воинской части.
Четверо неизвестных сняли металлические ворота и попытались их украсть, но не вышло. Двоих нарушителей задержали военные, еще двое сбежали.
На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемых доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина украл сейф.
Читайте также: В спальном районе Запорожья стреляли во время драки.
Четверо неизвестных сняли металлические ворота и попытались их украсть, но не вышло. Двоих нарушителей задержали военные, еще двое сбежали.
На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемых доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина украл сейф.
Читайте также: В спальном районе Запорожья стреляли во время драки.
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