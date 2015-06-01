Стоит отметить, что Центр научно-технического творчества " Полет " стал победителем GoCamp2017. Команда Центра под руководством директора Яны Винниченко и руководителя англоязычного кружка Ирины Плаксий получила наивысшие баллы за выполнение креативных заданий в рамках конкурсного отбора проекта, сообщает сайт мэрии.GoCamp – инновационный проект языкового лагеря с усиленным изучением английского языка. В течение трех недель дети смогут принять участие в реализации проектов и заданий по четырем направлениям: STEAM (наука, технология, инженерия, искусство, математика), общественное образование, профориентация, спорт и здоровье. Организация языковых лагерей GoCamp инициирована GoGlobal совместно с Министерством образования и науки Украины в рамках Года английского языка в Украине.