Ообщество совладельцев многоквартирных домов по улице Исторической, 34 в Заводском районе было создано в январе прошлого года, с 1 июля жильцы дома, как сказала, ушли в самостоятельное плавание.Наверное, им повезло с председателем - Анна Александровна с энтузиазмом взялась за дело. Результат - дом попал "в титул", то есть был включен в список тех домов, которым после образования ОСМД городская власть взялась оказывать финансовую помощь. В данном случае помощь выразилась в капитальном ремонте кровли и подвала. До этого крыша протекала, а в подвале постоянно была вода, вытекавшая из проржавевших труб. Вс е заменили - теперь тепло, сухо и за шею не капает.А до попадания в титул, тоже благодаря настойчивости и грамотным действиям председателя, в доме произвели ремонт и модернизацию лифтов, ремонт подъездов. Таким образом, был проведен, можно сказать, капитальный ремонт всего дома. На него ушло 1 миллион 400 тысяч гривен. Причем, сами жильцы деньги не вносили, средства на ремонт были выделены из городского бюджета.На этом члены ОСМД решили не останавливаться - теперь займутся утеплением дома и установкой индивидуального теплового пункта. На это, пожалуй, придется сброситься. Кроме того, есть надежда на участие в различных городских социальных проектах, в частности, на участие в конкурсе социальных проектов комбината "Запорожсталь" - "Мы - это город".ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин