Женщина, которая попала под колеса пригородного поезда, осталась жива.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и политравмы. Личность пострадавшей не установлена, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.
Как писала "Индустриалка", до этого случая еще одна трагедия произошла на железной дороге в Шевченковском районе. Там под колесами скоростного локомотива погибла женщина. Она переходила железную дорогу и разговаривала по телефону. Поезд женщина не заметила, а сигнал не услышала.
Железнодорожники обратились ко всем запорожцам, быть внимательными и соблюдать правила безопасного поведения.
Читайте также: В Запорожье маршрутка сбила пешехода.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и политравмы. Личность пострадавшей не установлена, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.
Как писала "Индустриалка", до этого случая еще одна трагедия произошла на железной дороге в Шевченковском районе. Там под колесами скоростного локомотива погибла женщина. Она переходила железную дорогу и разговаривала по телефону. Поезд женщина не заметила, а сигнал не услышала.
Железнодорожники обратились ко всем запорожцам, быть внимательными и соблюдать правила безопасного поведения.
Читайте также: В Запорожье маршрутка сбила пешехода.
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