Жителей Шевченковского района напугали выстрелы, которые доносились с улицы. Они вызвали полицию.
На месте события патрульные обнаружили двоих мужчин, оба были побиты. Как выяснилось, граждане подрались и один из них применил оружие. Инспекторы нашли у мужчины травматический пистолет. Они также обнаружили во дворе дома, где произошла драка, пят гильз и один патрон от травмата.
Копы передали задержанного следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.
Читайте также: В Запорожье женщина погибла под колесами поезда.
На месте события патрульные обнаружили двоих мужчин, оба были побиты. Как выяснилось, граждане подрались и один из них применил оружие. Инспекторы нашли у мужчины травматический пистолет. Они также обнаружили во дворе дома, где произошла драка, пят гильз и один патрон от травмата.
Копы передали задержанного следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.
Читайте также: В Запорожье женщина погибла под колесами поезда.
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