Более пяти тысяч верующих Запорожской епархии Украинской Православной Церкви вчера, в День Торжества Православия, прошли по главному проспекту Запорожья – Соборному Крестным ходом, в котором во главе колонны священнослужители несли частицы мощей апостола Андрея Первозванного и Крест, на котором был распят Святой Апостол, а также иконы Пресвятой Богородицы "Самарская" и Владимирскую.
По церковной традиции на протяжении уже многих веков в первую Неделю Великого Поста отмечается день Торжества Православия.
Доброе дело, которое угодно Богу, всегда сопровождается искушениями. Так было и во время Крестного хода, параллельно которому несколько человек пронесли изображение Макаронного монстра (персонаж из пародийной религии, родоначальником которой является физик Боб Хендерсон).
В связи с этим владыка Лука обратился к пастве и попросил "не осуждать этих молодых людей, а помолиться за них, так как Бог, если Он хочет наказать человека, Он лишает его разума. Покроем этих бедных людей своей любовью и будем просить Бога, чтобы Он привел их в разум истины".
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Говоря о самом событии, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отметил, что во главе процессии был Крест, а это значит, что с верующими шел Сам Христос.
"Жизненный путь Христа не сопровождала земная слава, почет, а зависть, злоба и ненависть. Он не имел даже порой, где главы приклонить. Его жизнь – это символ и нашего пути. Но как бы ни было нам тяжело, впереди нас всегда Христос, а мы следуем за Ним. Наша Церковь есть Тело Христово, а верующие – члены этого Тела.
Богочеловеческий организм – это и есть Церковь. Каждое выступление против Церкви есть попытка разорвать Тело Христово. Но все эти попытки тщетны, и ни к чему не приведут. Помните, что если с нами Бог, это значит, что мы должны любить нашу Церковь и свидетельствовать о Боге перед нашими ближними, друзьями, семьями и детьми. Верьте в Бога не только разумом, но и сердцем, и подтверждайте веру всей своей жизнью", - призвал владыка Лука.
Напомним, в прошлом году на фотографии о Крестном ходе какой-то безбожник вместо иконы вставил изображение Макаронного монстра и забросил снимок в интернет. Пресс-служба епархии, поздно вечером готовившая материал, подвоха не разглядела и выставила фото на официальный сайт, откуда его скачали многие СМИ. Когда кто-то досмотрелся, разразился большой скандал.
Безбожники, решившие параллельно с Крестным ходом пронести в воскресенье по центральному проспекту Запорожья изображение Макаронного монстра, очевидно, хотели напомнить о том оскорбительном для чувств верующих случае.
Фото: пресс-службы Запорожской епархии и Malva Khortytska
По церковной традиции на протяжении уже многих веков в первую Неделю Великого Поста отмечается день Торжества Православия.
Доброе дело, которое угодно Богу, всегда сопровождается искушениями. Так было и во время Крестного хода, параллельно которому несколько человек пронесли изображение Макаронного монстра (персонаж из пародийной религии, родоначальником которой является физик Боб Хендерсон).
В связи с этим владыка Лука обратился к пастве и попросил "не осуждать этих молодых людей, а помолиться за них, так как Бог, если Он хочет наказать человека, Он лишает его разума. Покроем этих бедных людей своей любовью и будем просить Бога, чтобы Он привел их в разум истины".
[center]
Говоря о самом событии, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отметил, что во главе процессии был Крест, а это значит, что с верующими шел Сам Христос.
"Жизненный путь Христа не сопровождала земная слава, почет, а зависть, злоба и ненависть. Он не имел даже порой, где главы приклонить. Его жизнь – это символ и нашего пути. Но как бы ни было нам тяжело, впереди нас всегда Христос, а мы следуем за Ним. Наша Церковь есть Тело Христово, а верующие – члены этого Тела.
Богочеловеческий организм – это и есть Церковь. Каждое выступление против Церкви есть попытка разорвать Тело Христово. Но все эти попытки тщетны, и ни к чему не приведут. Помните, что если с нами Бог, это значит, что мы должны любить нашу Церковь и свидетельствовать о Боге перед нашими ближними, друзьями, семьями и детьми. Верьте в Бога не только разумом, но и сердцем, и подтверждайте веру всей своей жизнью", - призвал владыка Лука.
Напомним, в прошлом году на фотографии о Крестном ходе какой-то безбожник вместо иконы вставил изображение Макаронного монстра и забросил снимок в интернет. Пресс-служба епархии, поздно вечером готовившая материал, подвоха не разглядела и выставила фото на официальный сайт, откуда его скачали многие СМИ. Когда кто-то досмотрелся, разразился большой скандал.
Безбожники, решившие параллельно с Крестным ходом пронести в воскресенье по центральному проспекту Запорожья изображение Макаронного монстра, очевидно, хотели напомнить о том оскорбительном для чувств верующих случае.
Фото: пресс-службы Запорожской епархии и Malva Khortytska
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