







Доброе дело, которое угодно Богу, всегда сопровождается искушениями. Так было и во время Крестного хода, параллельно которому несколько человек пронесли изображение Макаронного монстра (персонаж из пародийной религии, родоначальником которой является физик Боб Хендерсон).













В связи с этим владыка Лука обратился к пастве и попросил " не осуждать этих молодых людей, а помолиться за них, так как Бог, если Он хочет наказать человека, Он лишает его разума. Покроем этих бедных людей своей любовью и будем просить Бога, чтобы Он привел их в разум истины " .



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Доброе дело, которое угодно Богу, всегда сопровождается искушениями. Так было и во время Крестного хода, параллельно которому несколько человек пронесли изображение Макаронного монстра (персонаж из пародийной религии, родоначальником которой является физик Боб Хендерсон).В связи с этим владыка Лука обратился к пастве и попросил " не осуждать этих молодых людей, а помолиться за них, так как Бог, если Он хочет наказать человека, Он лишает его разума. Покроем этих бедных людей своей любовью и будем просить Бога, чтобы Он привел их в разум истины " .[center]

По церковной традиции на протяжении уже многих веков в первую Неделю Великого Поста отмечается день Торжества Православия.Говоря о самом событии, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отметил, что во главе процессии был Крест, а это значит, что с верующими шел Сам Христос." Жизненный путь Христа не сопровождала земная слава, почет, а зависть, злоба и ненависть. Он не имел даже порой, где главы приклонить. Его жизнь – это символ и нашего пути. Но как бы ни было нам тяжело, впереди нас всегда Христос, а мы следуем за Ним. Наша Церковь есть Тело Христово, а верующие – члены этого Тела.Богочеловеческий организм – это и есть Церковь. Каждое выступление против Церкви есть попытка разорвать Тело Христово. Но все эти попытки тщетны, и ни к чему не приведут. Помните, что если с нами Бог, это значит, что мы должны любить нашу Церковь и свидетельствовать о Боге перед нашими ближними, друзьями, семьями и детьми. Верьте в Бога не только разумом, но и сердцем, и подтверждайте веру всей своей жизнью " , - призвал владыка Лука.Напомним, в прошлом году на фотографии о Крестном ходе какой-то безбожник вместо иконы вставил изображение Макаронного монстра и забросил снимок в интернет. Пресс-служба епархии, поздно вечером готовившая материал, подвоха не разглядела и выставила фото на официальный сайт, откуда его скачали многие СМИ. Когда кто-то досмотрелся, разразился большой скандал.Безбожники, решившие параллельно с Крестным ходом пронести в воскресенье по центральному проспекту Запорожья изображение Макаронного монстра, очевидно, хотели напомнить о том оскорбительном для чувств верующих случае.Фото: пресс-службы Запорожской епархии и Malva Khortytska