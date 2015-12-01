- Это была встреча единомышленников, которая стала для меня глотком свежего воздуха, - поделился впечатлениями от встречи Игорь Чумаченко. – Для меня такой формат общения очень важен, поскольку позволяет сверить часы, определиться, правильные ли направления в работе выбраны и какие из проблем, которые наметил решать – первоочередные. Я рад, что в районе много активных и инициативных людей, с которыми мы – постоянно на связи. На встрече мы пришли к единому мнению: Мы никому не позволим называть Коммунарский район неперспективным. У района есть перспектива, - сказал депутат.Освещение улиц на поселке и организация работы нового автобусного маршрута №33, отсыпка и ремонт дорог и благоустройство парка – об этом на встрече вспоминали сообща, как о добрых делах и начинаниях, которые обязательно будут продолжены. Договорились: на субботники, которые возобновят весной, обязательно выйдут сообща.Депутата благодарили за новые почтовые ящики, приобретенные и установленные за счет депутатского фонда Игоря Чумаченко в домах для 642 квартир жителей, за постоянную помощь подшефным школам, за желание и умение решать вопросы, которые не решались годами.- Наша команда работает системно, совместно с городским головой Владимиром Буряком, - сказал депутат. – Мы не занимаемся самопиаром, считаем, что пришли работать, работать на перспективу.Среди проблем, которые депутат обязательно должен взять под контроль и добиться их решения, собравшиеся назвали ремонт и возобновление работы кинотеатра Космос, благоустройство улиц, особенно на поселках, нормализация работы по вывозу мусора, освещение.