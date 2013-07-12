Названы имена лучших легкоатлетов февраля в Украине. Ими стали запорожская спортсменка Олеся Повх и метатель диска Никита Нестеренко.
Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, опрос проводился в соцсети среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как третья часть всех голосов.
Как писала "Индустриалка", воспитанница спортивного клуба "Металлург", стипендиатка комбината "Запорожсталь" Олеся Повх (легкая атлетика, спринт) показала шестой результат на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, выступая в составе эстафеты 4Х100. Спринтерша помогла сборной Украины завоевать третье место на престижном международном турнире "Деканейшн", заработала ряд наград на этапах "Бриллиантовой лиги" и других международных соревнованиях. Она попала в топ-10 запорожских спортсменов 2016 года.
Напомним, с личным рекордом серебро чемпионата Европы завоевала Олеся Повх. На дистанции 60 метров 29-летняя легкоатлетка сумела улучшить свой персональный показатель, пробежав самую короткую дистанцию в легкой атлетике за 7.10 секунд. Таким образом, бегунья второй раз в карьере поднялась на пьедестал почета зимнего первенства континента (в 2011-м Повх стала чемпионкой Европы па 60-метровке в Париже).
Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, опрос проводился в соцсети среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как третья часть всех голосов.
Как писала "Индустриалка", воспитанница спортивного клуба "Металлург", стипендиатка комбината "Запорожсталь" Олеся Повх (легкая атлетика, спринт) показала шестой результат на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, выступая в составе эстафеты 4Х100. Спринтерша помогла сборной Украины завоевать третье место на престижном международном турнире "Деканейшн", заработала ряд наград на этапах "Бриллиантовой лиги" и других международных соревнованиях. Она попала в топ-10 запорожских спортсменов 2016 года.
Напомним, с личным рекордом серебро чемпионата Европы завоевала Олеся Повх. На дистанции 60 метров 29-летняя легкоатлетка сумела улучшить свой персональный показатель, пробежав самую короткую дистанцию в легкой атлетике за 7.10 секунд. Таким образом, бегунья второй раз в карьере поднялась на пьедестал почета зимнего первенства континента (в 2011-м Повх стала чемпионкой Европы па 60-метровке в Париже).
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