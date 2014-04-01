Мастерица представила 30 вышитых панно, которые читатели библиотеки могут видеть до конца марта, причем, выставка будет пополняться новыми работами. А 9 марта в библиотеке состоится творческая встреча с Татьяной Стребковой.- Татьяна Евгеньевна - директор предприятия, но она находит время и для чтения, и для вышивки, которая для не е даже не хобби, а как она сама говорит, второе " я " , - сообщила " Индустриалке " заведующая библиотеки Валентина Сытникова. - Тематика работ мастерицы разнообразна - пейзажи, натюрморты, животные, люди, исторические сюжеты. Особое место в ее творчестве занимают вышитые иконы. Татьяна создает вышитые картины в трех техниках - крест, гобеленовый шов и вышивка бисером.Наше сотрудничество с Татьяной Евгеньевной началось в 2012 году — именно она стала вдохновительницей нашего творческого проекта " Рука-душа-творение " , собрала вокруг себя людей, увлеченных вышивкой, и предложила сделать библиотеку не только любимым местом встреч, но и своим " представительством " . Пять лет вышивальщицы собираются в библиотеке, обмениваются своими секретами, материалами (нитками и схемами), отдыхают, общаются и проводят вернисажи своих работ. Проект открыт для всех, библиотекари всегда рады новым талантливым людям.Фото предоставлены библиотекой для взрослых № 9