Накануне праздника 8 Марта в библиотеке для взрослых № 9, что в районе Опытной станции, открылась выставка читательницы Татьяны Стребковой "Вышиваю нитью и мечту, и любовь свою".
Мастерица представила 30 вышитых панно, которые читатели библиотеки могут видеть до конца марта, причем, выставка будет пополняться новыми работами. А 9 марта в библиотеке состоится творческая встреча с Татьяной Стребковой.
- Татьяна Евгеньевна - директор предприятия, но она находит время и для чтения, и для вышивки, которая для нее даже не хобби, а как она сама говорит, второе "я", - сообщила "Индустриалке" заведующая библиотеки Валентина Сытникова. - Тематика работ мастерицы разнообразна - пейзажи, натюрморты, животные, люди, исторические сюжеты. Особое место в ее творчестве занимают вышитые иконы. Татьяна создает вышитые картины в трех техниках - крест, гобеленовый шов и вышивка бисером.
Наше сотрудничество с Татьяной Евгеньевной началось в 2012 году — именно она стала вдохновительницей нашего творческого проекта "Рука-душа-творение", собрала вокруг себя людей, увлеченных вышивкой, и предложила сделать библиотеку не только любимым местом встреч, но и своим "представительством". Пять лет вышивальщицы собираются в библиотеке, обмениваются своими секретами, материалами (нитками и схемами), отдыхают, общаются и проводят вернисажи своих работ. Проект открыт для всех, библиотекари всегда рады новым талантливым людям.
Фото предоставлены библиотекой для взрослых № 9
Мастерица представила 30 вышитых панно, которые читатели библиотеки могут видеть до конца марта, причем, выставка будет пополняться новыми работами. А 9 марта в библиотеке состоится творческая встреча с Татьяной Стребковой.
- Татьяна Евгеньевна - директор предприятия, но она находит время и для чтения, и для вышивки, которая для нее даже не хобби, а как она сама говорит, второе "я", - сообщила "Индустриалке" заведующая библиотеки Валентина Сытникова. - Тематика работ мастерицы разнообразна - пейзажи, натюрморты, животные, люди, исторические сюжеты. Особое место в ее творчестве занимают вышитые иконы. Татьяна создает вышитые картины в трех техниках - крест, гобеленовый шов и вышивка бисером.
Наше сотрудничество с Татьяной Евгеньевной началось в 2012 году — именно она стала вдохновительницей нашего творческого проекта "Рука-душа-творение", собрала вокруг себя людей, увлеченных вышивкой, и предложила сделать библиотеку не только любимым местом встреч, но и своим "представительством". Пять лет вышивальщицы собираются в библиотеке, обмениваются своими секретами, материалами (нитками и схемами), отдыхают, общаются и проводят вернисажи своих работ. Проект открыт для всех, библиотекари всегда рады новым талантливым людям.
Фото предоставлены библиотекой для взрослых № 9
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