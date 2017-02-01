44 добровольца из воинской части 3033 Национальной гвардии Украины приехали в Запорожскую областную станцию переливания крови, чтобы помочь раненым в АТО бойцам.
Нацгвардейцы без раздумий приняли вызов от сотрудников ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и поучаствовали в эстафете #22blood_donors.
В акции изъявили желание участвовать, как срочники, так и военные, проходящие службу по контракту. Организаторы от воинской части говорят, что это только начало, и до конца недели в областную станцию переливания крови военнослужащие части приедут еще раз.
- Желающих очень много, поэтому привезти всех за один день мы просто не можем, - рассказал "Индустриалке" капитан воинской части 3033 Евгений Закутский. - Наша акция по сдаче крови преследует сразу две цели. Во-первых, это ответ на вызов спасателей, которые передали нам эстафету.
Считаю, что это мероприятие намного полезнее, чем простые отжимания, которые сегодня у всех на слуху. Во-вторых, мы поддерживаем Всеукраинскую акцию по пополнению банка крови для воинов, пострадавших в АТО.
Как рассказали бойцы, они запросто могли бы и отжаться 22 раза, но сдать кровь — это намного важнее.
- Так мы точно сможем помочь другим бойцам, а это важно, потому что сегодня они на передовой защищают нас всех, - поделился с "Индустриалкой" своим мнением солдат срочной службы Вадим Зайцев. - Я раньше кровь никогда не сдавал, но думаю, это не страшно. Перед забором крови я выпил чай и съел печенье — говорят, это помогает восстановить силы и делает кровь более жидкой. Думаю, сегодня все будет хорошо — обойдемся без обмороков.
Как рассказала "Индустриалке" и.о заведующей отдела комплектования донорских кадров Юлия Вороная, такая акция — это хороший пример для всех запорожцев.
- Теоретически эта кровь может пойти на нужды не только пострадавших в АТО, но и онкобольных, которых у нас в области очень много, - подчеркнула Юлия Сергеевна. - Мы распределяем кровь в зависимости от потребности лечебных учреждений. Главным образом учитываем тот факт, что эритроциты — не хранятся долго, поэтому кровь нужно реализовывать за месяц, а вот плазму можно использовать и через год.
За последний месяц у нас было много доноров. Это, конечно, хорошо, но важен разумный подход, чтобы было примерно одинаковое количество доноров в течение всего года, но это сложно регулировать.
Прежде, чем войти в манипуляционный кабинет, бойцы регистрировались, проходили медкомиссию, сдавали кровь на проверку, и только потом получали допуск. Потенциальным донорам также рекомендовали посетить буфет и выпить сладкий чай.
Как рассказали специалисты центра, это необходимо делать, чтобы кровь не загустела. Перед важной процедурой также нельзя было бегать на перекур, потому что курение провоцирует спазм сосудов, а это дополнительный стресс для организма.
Бойцы Ян Янковский и Евгений Губенко сегодня пришли на станцию переливания крови впервые и сразу попали на достаточно длительную процедуру по забору плазмы, которая длится около часа.
Настроены ребята были оптимистично — шутили и говорили, что вот так посидеть в удобных креслах — это для них не испытание, а отдых.
Как писала "Индустриалка", запорожские атомщики и отжимались, и деньги жертвовали
Фото Александра Прилепы
Нацгвардейцы без раздумий приняли вызов от сотрудников ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и поучаствовали в эстафете #22blood_donors.
В акции изъявили желание участвовать, как срочники, так и военные, проходящие службу по контракту. Организаторы от воинской части говорят, что это только начало, и до конца недели в областную станцию переливания крови военнослужащие части приедут еще раз.
- Желающих очень много, поэтому привезти всех за один день мы просто не можем, - рассказал "Индустриалке" капитан воинской части 3033 Евгений Закутский. - Наша акция по сдаче крови преследует сразу две цели. Во-первых, это ответ на вызов спасателей, которые передали нам эстафету.
Считаю, что это мероприятие намного полезнее, чем простые отжимания, которые сегодня у всех на слуху. Во-вторых, мы поддерживаем Всеукраинскую акцию по пополнению банка крови для воинов, пострадавших в АТО.
Как рассказали бойцы, они запросто могли бы и отжаться 22 раза, но сдать кровь — это намного важнее.
- Так мы точно сможем помочь другим бойцам, а это важно, потому что сегодня они на передовой защищают нас всех, - поделился с "Индустриалкой" своим мнением солдат срочной службы Вадим Зайцев. - Я раньше кровь никогда не сдавал, но думаю, это не страшно. Перед забором крови я выпил чай и съел печенье — говорят, это помогает восстановить силы и делает кровь более жидкой. Думаю, сегодня все будет хорошо — обойдемся без обмороков.
Как рассказала "Индустриалке" и.о заведующей отдела комплектования донорских кадров Юлия Вороная, такая акция — это хороший пример для всех запорожцев.
- Теоретически эта кровь может пойти на нужды не только пострадавших в АТО, но и онкобольных, которых у нас в области очень много, - подчеркнула Юлия Сергеевна. - Мы распределяем кровь в зависимости от потребности лечебных учреждений. Главным образом учитываем тот факт, что эритроциты — не хранятся долго, поэтому кровь нужно реализовывать за месяц, а вот плазму можно использовать и через год.
За последний месяц у нас было много доноров. Это, конечно, хорошо, но важен разумный подход, чтобы было примерно одинаковое количество доноров в течение всего года, но это сложно регулировать.
Прежде, чем войти в манипуляционный кабинет, бойцы регистрировались, проходили медкомиссию, сдавали кровь на проверку, и только потом получали допуск. Потенциальным донорам также рекомендовали посетить буфет и выпить сладкий чай.
Как рассказали специалисты центра, это необходимо делать, чтобы кровь не загустела. Перед важной процедурой также нельзя было бегать на перекур, потому что курение провоцирует спазм сосудов, а это дополнительный стресс для организма.
Бойцы Ян Янковский и Евгений Губенко сегодня пришли на станцию переливания крови впервые и сразу попали на достаточно длительную процедуру по забору плазмы, которая длится около часа.
Настроены ребята были оптимистично — шутили и говорили, что вот так посидеть в удобных креслах — это для них не испытание, а отдых.
Как писала "Индустриалка", запорожские атомщики и отжимались, и деньги жертвовали
Фото Александра Прилепы
- Просмотров: 131
Похожие новости