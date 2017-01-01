В Запорожье бездомная женщина упала в люк глубиной более двух метров.
По улице Диагональной прохожие услышали, что в открытом люке кто-то стонет - на глубине лежала женщина. На место происшествия вызвали бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
С помощью специального оборудования спасатели достали женщину возрастом около 50 лет. У нее была сломана левая рука и обморожены ноги. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали ее бригаде "скорой помощи", сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный мужчина упал в речку.
Читайте также: В Запорожье пес провалился в люк теплотрассы.
По улице Диагональной прохожие услышали, что в открытом люке кто-то стонет - на глубине лежала женщина. На место происшествия вызвали бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
С помощью специального оборудования спасатели достали женщину возрастом около 50 лет. У нее была сломана левая рука и обморожены ноги. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали ее бригаде "скорой помощи", сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный мужчина упал в речку.
Читайте также: В Запорожье пес провалился в люк теплотрассы.
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