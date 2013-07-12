Бронзовая приз е рка Лондонской олимпиады в эстафете 4Х100 продолжает успешный сезон. На этот раз наша спринтерша завоевал второе место на чемпионате Европы по л е гкой атлетике, который проходил в столице Сербии Белграде.Олеся в финальном забеге на 60 метров показала результат 7,10 секунды, улучшив его на 0, 06 секунды по сравнению с полуфиналом. Это е е лучшее время в карьере на такой дистанции.Впер е д украинка пропустила только представительницу Британии Ашу Филип (7,06 секунды), а на третьем оставила полячку Еву Свободу, сообщается на сайте европейской ассоциации легкой атлетики.