Олеся Повх заняла второе место в беге на 60 метров.
Бронзовая призерка Лондонской олимпиады в эстафете 4Х100 продолжает успешный сезон. На этот раз наша спринтерша завоевал второе место на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в столице Сербии Белграде.
Олеся в финальном забеге на 60 метров показала результат 7,10 секунды, улучшив его на 0, 06 секунды по сравнению с полуфиналом. Это ее лучшее время в карьере на такой дистанции.
Вперед украинка пропустила только представительницу Британии Ашу Филип (7,06 секунды), а на третьем оставила полячку Еву Свободу, сообщается на сайте европейской ассоциации легкой атлетики.
Бронзовая призерка Лондонской олимпиады в эстафете 4Х100 продолжает успешный сезон. На этот раз наша спринтерша завоевал второе место на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в столице Сербии Белграде.
Олеся в финальном забеге на 60 метров показала результат 7,10 секунды, улучшив его на 0, 06 секунды по сравнению с полуфиналом. Это ее лучшее время в карьере на такой дистанции.
Вперед украинка пропустила только представительницу Британии Ашу Филип (7,06 секунды), а на третьем оставила полячку Еву Свободу, сообщается на сайте европейской ассоциации легкой атлетики.
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