В Запорожье презентовали грандиозный волонтерский фотопроект "Якби не війна". На открытие выставки, которая состоялась в областной универсальной научной библиотеке, из Киева приехали четверо волонтеров столичного военного госпиталя – Марина Соколова, Юлия Волкова, Евгения Барылко и Елена Белячкова, которые представили запорожцам свое детище.
Увидеть уникальные истории наших защитников пришли военнослужащие, волонтеры, семьи бойцов АТО, а также просто неравнодушные горожане. Почти два часа презентации пролетели незаметно – волонтеры рассказали и показали мини-фильмы о съемках проекта.
Работа над проектом длилась весь 2016 год. Всего фотопроект состоит из восьми блоков, в которых "рассказаны" истории 122-х воинов АТО. Запорожье увидело уникальную выставку одним из первых в Украине.
Как рассказала "Индустриалке" волонтер, соорганизатор волонтерского фотопроекта "Якби не війна" - волонтер Киевского военного госпиталя Марина Соколова, идея создания проекта родилась буквально на диване отделения травматологии столичного госпиталя, где уже два года девчонки помогают раненым в зоне АТО военнослужащим.
- Очень часто ребята не могут рассказать своим родным о том, что с ними происходило на войне. Очень часто они не воспринимают психологов как таковых – они не хотели ничего рассказывать. И эта вся информация выливалась волонтерам, - рассказывает Марина Соколова. - И в какой-то момент стало понятно, что этой информацией надо делиться. Потому что, во-первых, все носить в себе мы не можем, а во-вторых, там действительно невероятные истории, удивительные ребята, девушки. И по сути это нынешняя история Украины. На примерах этих ребят должны учиться наши дети.
Таким образом, возникли восемь блоков фотопроекта "Якби не війна". Первый блок фоторабот посвящен влюбленным парам: это как семейные пары, так и влюбленные. К 8 марта вышел блок о женщинах-военнослужащих: от штурмовиков до медиков и командиров.
В апреле вышел блок с "мирными" профессиями наших защитников, в котором волонтеры хотели показать, что не только кадровые военные защищают наш мир. Там представлены бойцы, которые до войны работали кто шахтером, кто ди-джеем, кто учителем.
Ко Дню матери волонтеры выпустили блок, в котором бойцы появились вместе со своими мамами. Это были тяжело раненные ребята, которые в госпитале выхаживали мамы.
Ко Дню молодежи вышел социальный блок "Я є", в котором волонтеры показали молодых бойцов. Они предстали как в военной форме, так и в гражданской.
- Это ребята раненые, с ампутацией конечностей. Мы хотели показать, что эти ребята не будут требовать к себе какого-то особого внимания к себе или помощи. Но, тем не менее, она иногда им нужна, - пояснила волонтер. - И они возвращаются – кто в мирную жизнь, кто вновь после ранения в армию. Это те 20-летние ребята, которые строят ту Украину, в которой нам через 30 лет жить.
К годовщине Иловайского котла волонтеры сделали проект, посвященный погибшим воинам АТО. Каждая область была представлена одним бойцом, о котором рассказали родные и сослуживцы. Запорожскую область представлял военнослужащий 55-й отдельной артиллерийской бригады младший сержант (посмертно) Александр Говоруха, погибший под Дебальцево в феврале 2015 года.
В сентябре вышел блок о бойцах-легионерах – гражданам других государств, которые защищают Украину. Как отметила Марина Соколова, ни один из 12 героев блока не сказал, что это не его война.
Заключающий блок вышел на День защитника Украины – в нем представлены 25 неизвестных героев страны, о которых ходят легенды в кругу сослуживцев. Запорожскую область представил боец батальона "Донбасс" - житель Приазовского района Владимир Дырив (позывной "Дядя"), который был ранен при выходе из Иловайского котла в августе 2014 года.
- Если бы не война, мы бы не были знакомы. Если бы не война, мы бы не знали этих ребят. Если бы не война, у них были бы совершенно другие судьбы, они бы не пережили то, что пережили, они бы не увидели все то, что было на войне. Поэтому название фотопроекта довольно символическое, - отметила волонтер Марина Соколова.
Этот год, помимо помощи раненым ребятам в военном госпитале, волонтеры посветят туру по Украине. Фотопроект "Якби не війна" увидят все 24 области Украины (кроме Крыма). Выставку в Луганской области примет Северодонецк, а в Донецкой – Мариуполь. С историями всех героев фотопроекта издана книга на 470 страниц с фотографиями, чтобы люди в любой момент могли вернуться к этим ребятам и прожить еще раз историю каждого.
Для родителей погибшего запорожского артиллериста Саши Говорухи – Николая Семеновича и Галины Викторовны - эта выставка, словно встреча с их сыном. В центре выставочного зала на отдельном мольберте – портрет их сына.
- Для каждой семьи нашего города, области, нашей страны это важная выставка. Пусть к каждому сердцу дойдет понимание, что нашу страну нужно не только защищать на словах, а защищать делом, - говорит папа погибшего артиллериста Николай Говоруха. - Нам очень приятно, что в нашем родном городе увидят Сашу. Наворачиваются слезы. Но чувство гордости за него, за всех этих ребят не покидает никогда.
Волонтер проекта "Якби не війна" подарили родителям копию портрета Саши, который представлен на выставке. Однако Николай Семенович и Галина Викторовна решили передать его в музей 55-й бригады, в которой служил их сын.
На выставке в блоке о неизвестных героях родители Саши Говорухи нашли фото очень родного для них человека - медика 128-й бригады Александра Данилюка, который в феврале 2015 года сутки боролся за жизнь их сына в Дебальцевском котле. Врач сделал все от него возможное, и даже больше. Однако из-за окружения раненого артиллериста долго не могли вывезти в госпиталь в Бахмут (Артемовск). 20-летний Саша так хотел жить. Но у Господа на него были другие планы. Саша пополнил небесный полк...
Стоит отметить, что все восемь блоков фотопроекта "Якби не війна" запорожцы смогут увидеть до 12 марта. Вход на выставку, которая проходит в Запорожской областной универсальной научной библиотеке, свободный.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье презентовали уникальный календарь с героями АТО "З Україною крізь віки" .
Фото Александра Прилепы
Увидеть уникальные истории наших защитников пришли военнослужащие, волонтеры, семьи бойцов АТО, а также просто неравнодушные горожане. Почти два часа презентации пролетели незаметно – волонтеры рассказали и показали мини-фильмы о съемках проекта.
Работа над проектом длилась весь 2016 год. Всего фотопроект состоит из восьми блоков, в которых "рассказаны" истории 122-х воинов АТО. Запорожье увидело уникальную выставку одним из первых в Украине.
Как рассказала "Индустриалке" волонтер, соорганизатор волонтерского фотопроекта "Якби не війна" - волонтер Киевского военного госпиталя Марина Соколова, идея создания проекта родилась буквально на диване отделения травматологии столичного госпиталя, где уже два года девчонки помогают раненым в зоне АТО военнослужащим.
- Очень часто ребята не могут рассказать своим родным о том, что с ними происходило на войне. Очень часто они не воспринимают психологов как таковых – они не хотели ничего рассказывать. И эта вся информация выливалась волонтерам, - рассказывает Марина Соколова. - И в какой-то момент стало понятно, что этой информацией надо делиться. Потому что, во-первых, все носить в себе мы не можем, а во-вторых, там действительно невероятные истории, удивительные ребята, девушки. И по сути это нынешняя история Украины. На примерах этих ребят должны учиться наши дети.
Таким образом, возникли восемь блоков фотопроекта "Якби не війна". Первый блок фоторабот посвящен влюбленным парам: это как семейные пары, так и влюбленные. К 8 марта вышел блок о женщинах-военнослужащих: от штурмовиков до медиков и командиров.
В апреле вышел блок с "мирными" профессиями наших защитников, в котором волонтеры хотели показать, что не только кадровые военные защищают наш мир. Там представлены бойцы, которые до войны работали кто шахтером, кто ди-джеем, кто учителем.
Ко Дню матери волонтеры выпустили блок, в котором бойцы появились вместе со своими мамами. Это были тяжело раненные ребята, которые в госпитале выхаживали мамы.
Ко Дню молодежи вышел социальный блок "Я є", в котором волонтеры показали молодых бойцов. Они предстали как в военной форме, так и в гражданской.
- Это ребята раненые, с ампутацией конечностей. Мы хотели показать, что эти ребята не будут требовать к себе какого-то особого внимания к себе или помощи. Но, тем не менее, она иногда им нужна, - пояснила волонтер. - И они возвращаются – кто в мирную жизнь, кто вновь после ранения в армию. Это те 20-летние ребята, которые строят ту Украину, в которой нам через 30 лет жить.
К годовщине Иловайского котла волонтеры сделали проект, посвященный погибшим воинам АТО. Каждая область была представлена одним бойцом, о котором рассказали родные и сослуживцы. Запорожскую область представлял военнослужащий 55-й отдельной артиллерийской бригады младший сержант (посмертно) Александр Говоруха, погибший под Дебальцево в феврале 2015 года.
В сентябре вышел блок о бойцах-легионерах – гражданам других государств, которые защищают Украину. Как отметила Марина Соколова, ни один из 12 героев блока не сказал, что это не его война.
Заключающий блок вышел на День защитника Украины – в нем представлены 25 неизвестных героев страны, о которых ходят легенды в кругу сослуживцев. Запорожскую область представил боец батальона "Донбасс" - житель Приазовского района Владимир Дырив (позывной "Дядя"), который был ранен при выходе из Иловайского котла в августе 2014 года.
- Если бы не война, мы бы не были знакомы. Если бы не война, мы бы не знали этих ребят. Если бы не война, у них были бы совершенно другие судьбы, они бы не пережили то, что пережили, они бы не увидели все то, что было на войне. Поэтому название фотопроекта довольно символическое, - отметила волонтер Марина Соколова.
Этот год, помимо помощи раненым ребятам в военном госпитале, волонтеры посветят туру по Украине. Фотопроект "Якби не війна" увидят все 24 области Украины (кроме Крыма). Выставку в Луганской области примет Северодонецк, а в Донецкой – Мариуполь. С историями всех героев фотопроекта издана книга на 470 страниц с фотографиями, чтобы люди в любой момент могли вернуться к этим ребятам и прожить еще раз историю каждого.
Для родителей погибшего запорожского артиллериста Саши Говорухи – Николая Семеновича и Галины Викторовны - эта выставка, словно встреча с их сыном. В центре выставочного зала на отдельном мольберте – портрет их сына.
- Для каждой семьи нашего города, области, нашей страны это важная выставка. Пусть к каждому сердцу дойдет понимание, что нашу страну нужно не только защищать на словах, а защищать делом, - говорит папа погибшего артиллериста Николай Говоруха. - Нам очень приятно, что в нашем родном городе увидят Сашу. Наворачиваются слезы. Но чувство гордости за него, за всех этих ребят не покидает никогда.
Волонтер проекта "Якби не війна" подарили родителям копию портрета Саши, который представлен на выставке. Однако Николай Семенович и Галина Викторовна решили передать его в музей 55-й бригады, в которой служил их сын.
На выставке в блоке о неизвестных героях родители Саши Говорухи нашли фото очень родного для них человека - медика 128-й бригады Александра Данилюка, который в феврале 2015 года сутки боролся за жизнь их сына в Дебальцевском котле. Врач сделал все от него возможное, и даже больше. Однако из-за окружения раненого артиллериста долго не могли вывезти в госпиталь в Бахмут (Артемовск). 20-летний Саша так хотел жить. Но у Господа на него были другие планы. Саша пополнил небесный полк...
Стоит отметить, что все восемь блоков фотопроекта "Якби не війна" запорожцы смогут увидеть до 12 марта. Вход на выставку, которая проходит в Запорожской областной универсальной научной библиотеке, свободный.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье презентовали уникальный календарь с героями АТО "З Україною крізь віки" .
Фото Александра Прилепы
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