Запорожская "Орбита" на домашней площадке принимала одного из лидеров - тернопольскую "Галичанку". В обоих поединках наши волейболистки уступили с одинаковым счетом 0:3 (18:25, 17:25, 23:25 по партиям в первой встрече и 23:25, 17:25, 24:26 - во второй).Теперь отрыв "Орбиты" от четвертого места, позволяющего продолжить борьбу за медали, составляет пять очков. У запорожских волейболисток впереди есть еще два тура, чтобы попытаться исправить ситуацию.Следующие матчи "Орбита" проведет на выезде с луцкой "Волынью" 10-11 марта и черниговским "Педуниверситетом" 17-18 марта. Оба соперника являются прямыми конкурентами запорожанок.