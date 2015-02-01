По проспекту Соборному верующие совершают Крестный ход – запорожцы, встретившие икону, идут в Свято-Покровский архиерейский собор.
Встреча иконы с частицей Креста, на котором был распят Святой Апостол Андрей Первозванный, состоялась у храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги в районе бульвара Шевченко.
Чтобы обеспечить безопасность правоохранители перекрыли одну сторону движения на проспекте – по ходу шествия в сторону Анголенко. Водители снимают Крестный ход на мобильные телефоны прямо из машин.
Православные запорожцы присоединяются к шествию на разных отрезках пути. Вначале ходы идут священнослужители.
Как рассказали "Индустриалке" в Свято-Покровском архиерейском соборе, по прибытию прихожан в храме будет отслужен чин Торжества Православия.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье прибывает православная святыня.
Встреча иконы с частицей Креста, на котором был распят Святой Апостол Андрей Первозванный, состоялась у храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги в районе бульвара Шевченко.
Чтобы обеспечить безопасность правоохранители перекрыли одну сторону движения на проспекте – по ходу шествия в сторону Анголенко. Водители снимают Крестный ход на мобильные телефоны прямо из машин.
Православные запорожцы присоединяются к шествию на разных отрезках пути. Вначале ходы идут священнослужители.
Как рассказали "Индустриалке" в Свято-Покровском архиерейском соборе, по прибытию прихожан в храме будет отслужен чин Торжества Православия.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье прибывает православная святыня.
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