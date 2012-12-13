В преддверии весеннего праздника 8 марта большинство мужчин задумались, чем удивить своих любимых женщин. Какие цветы подарить, чтобы долго стояли в вазе, а то и, к примеру горшечные, до осени радовали своим цветом.
Большая часть мужчин панически носится по цветочным рынкам и магазинам вечером 7 или утром 8 марта, когда цветы взлетают в цене в два, а то и три раза. А оказывается, приобрести редкое и, даже, экзотическое растение или свежесрезанные цветы можно в запорожском ботаническом саду. "Индустриалка" побывала в ботсаду в преддверии праздника и узнала, что и за сколько там можно купить.
Яркие цинерарии — это комнатные цветы, но их также можно выставлять на балкон и улицу при температуре выше пяти градусов тепла. Как рассказала "Индустриалке" заведующая лабораторией закрытого грунта Наталья Осипова, это однолетнее растение, с которого можно собрать семена. Она цветет три месяца, начиная с февраля. В конце апреля с цветов можно собирать семена и летом их высевать в ящик, потом пикетировать и рассаживать по горшкам. Стоит этот цветок от 35 до 55 грн.
Очень нежно и необычно смотрится цветок дендрантема, который похож на хризантему. Он относится к разновидности хризантем, но вот только цветет практически круглый год. Дендрантему можно пересаживать в открытый грунт, но на зиму ее заносят в помещение. Цветы бывают желтого, розового, белого цветов, редким считается красный. Стоит это растение от 25 до 55 грн.
Любую женщину сможет удивить цветок, который раскрывается у нее на глазах — остеорсперум. Как рассказала Наталья, когда темно его цветочки закрываются, а как-только появляются первые лучи солнца, они открываются. Остеорсперум бываю разных цветов. Его можно высаживать даже в открытый грунт. Это растение прекрасно переносит прямые солнечные лучи. Стоит такой цветок от 25 до 35 грн.
Кливия, которая расцветает именно к 8 марта, не оставит равнодушной ни одну женщину. Она бывает только одного цвета - оранжевого. Куст первый раз зацветает только на шестой год и цветет только ранней весной. Более взрослые кусты могут дать цвет и осенью, но очень редко. Зато круглый год кливия радует зеленым кустом и при этом не требует особого ухода. Такой цветок стоит от 200 грн. Кливию также продают в срезе или в композиции с другими цветами — 30 грн за веточку.
Удивить женщину можно экзотической азалией. Это довольно редкий для Запорожья цветок, но безумно нежный красивый.
- Азалия требовательна к грунту, к низким температурам, - подчеркнула Наталья. - Цветет она 3-5 месяцев. Грунт необходимо постоянно подкислять удобрениями. При выращивании азалии сложно удержать температурный режим. Если будет тепло, она быстро отцветет.
Большой цветущий куст азалии голландской селекции стоит около 500 грн.
В ботсаду можно также заказать букет из калл, которые у вас на глазах срежут в теплице. Такие цветы не завянут на следующий день, они будут радовать своей красотой несколько недель, главное не забывать им воду менять. К тому же они имеют нежный и практически незаметный аромат и не взывают аллергию.
- Букет можно сделать из трубочек — закрытого цветка, полуроспука - немного открытого, и полностью открытого цветка с желтой серединкой, который простоит до двух недель, - отметила Наталья. - Когда у каллы на пестике появляется белое опушение, его встряхивают и цветок простоит еще до нескольких дней. Еще из них делают калламелии — в одну каллу вставляют много цветов – смотрится необыкновенно и очень красиво.
Букет из калл можно сделать и 3 штук, 5 и 11 с добавлением желтой фрезии или оранжевой кливии. Каллы стоят от 15 грн за штуку.
Как писала "Индустриалка", в центре Запорожья буйным цветом цветут фиалки.
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Фото: Александр Прилепа
Большая часть мужчин панически носится по цветочным рынкам и магазинам вечером 7 или утром 8 марта, когда цветы взлетают в цене в два, а то и три раза. А оказывается, приобрести редкое и, даже, экзотическое растение или свежесрезанные цветы можно в запорожском ботаническом саду. "Индустриалка" побывала в ботсаду в преддверии праздника и узнала, что и за сколько там можно купить.
Яркие цинерарии — это комнатные цветы, но их также можно выставлять на балкон и улицу при температуре выше пяти градусов тепла. Как рассказала "Индустриалке" заведующая лабораторией закрытого грунта Наталья Осипова, это однолетнее растение, с которого можно собрать семена. Она цветет три месяца, начиная с февраля. В конце апреля с цветов можно собирать семена и летом их высевать в ящик, потом пикетировать и рассаживать по горшкам. Стоит этот цветок от 35 до 55 грн.
Очень нежно и необычно смотрится цветок дендрантема, который похож на хризантему. Он относится к разновидности хризантем, но вот только цветет практически круглый год. Дендрантему можно пересаживать в открытый грунт, но на зиму ее заносят в помещение. Цветы бывают желтого, розового, белого цветов, редким считается красный. Стоит это растение от 25 до 55 грн.
Любую женщину сможет удивить цветок, который раскрывается у нее на глазах — остеорсперум. Как рассказала Наталья, когда темно его цветочки закрываются, а как-только появляются первые лучи солнца, они открываются. Остеорсперум бываю разных цветов. Его можно высаживать даже в открытый грунт. Это растение прекрасно переносит прямые солнечные лучи. Стоит такой цветок от 25 до 35 грн.
Кливия, которая расцветает именно к 8 марта, не оставит равнодушной ни одну женщину. Она бывает только одного цвета - оранжевого. Куст первый раз зацветает только на шестой год и цветет только ранней весной. Более взрослые кусты могут дать цвет и осенью, но очень редко. Зато круглый год кливия радует зеленым кустом и при этом не требует особого ухода. Такой цветок стоит от 200 грн. Кливию также продают в срезе или в композиции с другими цветами — 30 грн за веточку.
Удивить женщину можно экзотической азалией. Это довольно редкий для Запорожья цветок, но безумно нежный красивый.
- Азалия требовательна к грунту, к низким температурам, - подчеркнула Наталья. - Цветет она 3-5 месяцев. Грунт необходимо постоянно подкислять удобрениями. При выращивании азалии сложно удержать температурный режим. Если будет тепло, она быстро отцветет.
Большой цветущий куст азалии голландской селекции стоит около 500 грн.
В ботсаду можно также заказать букет из калл, которые у вас на глазах срежут в теплице. Такие цветы не завянут на следующий день, они будут радовать своей красотой несколько недель, главное не забывать им воду менять. К тому же они имеют нежный и практически незаметный аромат и не взывают аллергию.
- Букет можно сделать из трубочек — закрытого цветка, полуроспука - немного открытого, и полностью открытого цветка с желтой серединкой, который простоит до двух недель, - отметила Наталья. - Когда у каллы на пестике появляется белое опушение, его встряхивают и цветок простоит еще до нескольких дней. Еще из них делают калламелии — в одну каллу вставляют много цветов – смотрится необыкновенно и очень красиво.
Букет из калл можно сделать и 3 штук, 5 и 11 с добавлением желтой фрезии или оранжевой кливии. Каллы стоят от 15 грн за штуку.
Как писала "Индустриалка", в центре Запорожья буйным цветом цветут фиалки.
Читайте также: В Запорожье пришла весна - расцвели цветы.
Фото: Александр Прилепа
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