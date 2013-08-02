Браконьер регулярно нарушал закон, выходя на лодке в море, чтобы поживиться хорошим уловом.Выяснилось, что 47-летний житель Мелитопольского района не только нарушил пограничный режим, но и незаконно наловил более 220 рыбин пеленгаса и около 80 особей бычка. Для этих целей он использовал шесть сеток, общая длина которых составила более 300 метров.Представители рыбоохраны, которые прибыли на место правонарушения, оценили вылов в сумму более 150 тысяч гривен.По данному факту пограничники направили сообщение в Национальной полиции, сообщает пресс - служба Бердянского пограничного отряда.