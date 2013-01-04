Запорожанка Любовь Белей больше двадцати лет создает лоскутную мозаику – пэчворк.
На выставке "Художественная мастерская" городского объединения художников "Колорит", которая работает в запорожской галерее "ART L" по 17 марта, можно увидеть четыре панно Любовь Белей в этой технике. Они символизируют весну, лето, осень, зиму – серия называется "Времена года".
- Я делала большой заказ для Германии – набор для кухни на эту тему, - рассказала "Индустриалке" Любовь Белей. - И выставочные панно поедут вслед.
- Как вы получили заказ из другой страны?
- Мои родственники живут в Германии, возле Штутгарта. Больше двадцати лет назад они привезли журнал по пэчворку и спросили, могу ли я такое сделать. А шить любила всегда, по образованию я художник-конструктор. Попробовала и с тех пор занимаюсь пэчворком. В детстве любимой игрушкой был калейдоскоп, а пэчворк перекликается с игрой цвета в калейдоскопе.
Один-два раза в год езжу к родственникам в Германию, получаю там заказы. Немцы любят украшать жилье декоративными работами. Заказывают панно, покрывала, всевозможные вещи для детской комнаты. И ручная работа там очень ценится.
- Если не секрет, сколько там стоит ваш набор "Времена года"?
- Около ста евро.
- А почему делают заказы вам? В Германии не умеют создавать такие вещи?
- Рукоделием немцы занимаются редко, зарабатывают другим. Больше предпочитают наши работы. Мы ближе к природе, к художественным ремеслам, а там больше техникой занимаются.
- Сколько времени уходит на создание одного панно?
- Четыре панно "Времена года" я сделала за две недели. Большое покрывало на двуспальную кровать делаю за месяц.
- Как сделать печворк?
- Сначала сшиваю между собой кусочки ткани, потом – блоки, затем делается основа, подкладка, а между ними вставляется синтепон и все простегивается, как одеяло. В одной работе используются однотипные ткани одной толщины.
Панно делается с тонкой простежкой, а в одеяла вставляется более толстый слой синтепона. Иногда вместо синтепона беру шерсть, потому что в Германии предпочитают натуральные ткани и наполнители. Но купить хорошую белую чесаную шерсть сейчас проблематично, потому что в Украине не осталось ни овец, ни чесалок.
Для пэчворка использую, в основном, набивные ситцы. Иногда – атлас, но это на заказ. Такие вещи больше ценятся, с атласом работать сложнее, он сыпучий.
- У вас, наверное, весь дом украшен работами из ткани?
- Нет (смеется). У всех моих детей и внуков есть мои работы. А для себя берегу самые трудоемкие.
Так, у меня есть панно "Индия" с прошивкой золоченой нитью, бисером, паетками. Еще есть покрывало, составленное из роз разных сортов, созданных из ткани в различных техниках.
- Какой был самый необычный заказ?
- Двуспальное покрывало для молодоженов, розовое с волнистым кантом. Оно было украшено сердечками, полностью составленными из роз из ткани. Очень красиво!
- Где еще можно увидеть ваши работы в Запорожье?
- На вернисаже на площади Маяковского, где я с другими участниками "Колорита" стою со своими панно на выходные и праздники.
Фото автора
На выставке "Художественная мастерская" городского объединения художников "Колорит", которая работает в запорожской галерее "ART L" по 17 марта, можно увидеть четыре панно Любовь Белей в этой технике. Они символизируют весну, лето, осень, зиму – серия называется "Времена года".
- Я делала большой заказ для Германии – набор для кухни на эту тему, - рассказала "Индустриалке" Любовь Белей. - И выставочные панно поедут вслед.
- Как вы получили заказ из другой страны?
- Мои родственники живут в Германии, возле Штутгарта. Больше двадцати лет назад они привезли журнал по пэчворку и спросили, могу ли я такое сделать. А шить любила всегда, по образованию я художник-конструктор. Попробовала и с тех пор занимаюсь пэчворком. В детстве любимой игрушкой был калейдоскоп, а пэчворк перекликается с игрой цвета в калейдоскопе.
Один-два раза в год езжу к родственникам в Германию, получаю там заказы. Немцы любят украшать жилье декоративными работами. Заказывают панно, покрывала, всевозможные вещи для детской комнаты. И ручная работа там очень ценится.
- Если не секрет, сколько там стоит ваш набор "Времена года"?
- Около ста евро.
- А почему делают заказы вам? В Германии не умеют создавать такие вещи?
- Рукоделием немцы занимаются редко, зарабатывают другим. Больше предпочитают наши работы. Мы ближе к природе, к художественным ремеслам, а там больше техникой занимаются.
- Сколько времени уходит на создание одного панно?
- Четыре панно "Времена года" я сделала за две недели. Большое покрывало на двуспальную кровать делаю за месяц.
- Как сделать печворк?
- Сначала сшиваю между собой кусочки ткани, потом – блоки, затем делается основа, подкладка, а между ними вставляется синтепон и все простегивается, как одеяло. В одной работе используются однотипные ткани одной толщины.
Панно делается с тонкой простежкой, а в одеяла вставляется более толстый слой синтепона. Иногда вместо синтепона беру шерсть, потому что в Германии предпочитают натуральные ткани и наполнители. Но купить хорошую белую чесаную шерсть сейчас проблематично, потому что в Украине не осталось ни овец, ни чесалок.
Для пэчворка использую, в основном, набивные ситцы. Иногда – атлас, но это на заказ. Такие вещи больше ценятся, с атласом работать сложнее, он сыпучий.
- У вас, наверное, весь дом украшен работами из ткани?
- Нет (смеется). У всех моих детей и внуков есть мои работы. А для себя берегу самые трудоемкие.
Так, у меня есть панно "Индия" с прошивкой золоченой нитью, бисером, паетками. Еще есть покрывало, составленное из роз разных сортов, созданных из ткани в различных техниках.
- Какой был самый необычный заказ?
- Двуспальное покрывало для молодоженов, розовое с волнистым кантом. Оно было украшено сердечками, полностью составленными из роз из ткани. Очень красиво!
- Где еще можно увидеть ваши работы в Запорожье?
- На вернисаже на площади Маяковского, где я с другими участниками "Колорита" стою со своими панно на выходные и праздники.
Фото автора
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