Гандболисты запорожского "ЗТР" провели на выезде последнюю игру группового этапа Балтийской лиги.
Соперником вице-чемпионом Украины стал минский "СКА".
Белорусы победили со счетом 36:30, но это поражение, кстати, первое в десяти поединках, никак не повлияло на позицию запорожской команды, которая досрочно гарантировала себе первое место в группе.
Результат заключительной встречи не имел для запорожских гандболистов принципиального значения. И уже известен соперник "ЗТР" в плей-офф Балтийской лиги.
В четвертьфинале турнира запорожцам будет противостоять литовский коллектив "Гранитас" из Каунаса.
Фото: ГК "ЗТР".
Как писала "Индустриалка", запорожские гандболисты провели три игры за день
Соперником вице-чемпионом Украины стал минский "СКА".
Белорусы победили со счетом 36:30, но это поражение, кстати, первое в десяти поединках, никак не повлияло на позицию запорожской команды, которая досрочно гарантировала себе первое место в группе.
Результат заключительной встречи не имел для запорожских гандболистов принципиального значения. И уже известен соперник "ЗТР" в плей-офф Балтийской лиги.
В четвертьфинале турнира запорожцам будет противостоять литовский коллектив "Гранитас" из Каунаса.
Фото: ГК "ЗТР".
Как писала "Индустриалка", запорожские гандболисты провели три игры за день
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