В Украине перерабатывается всего 4 % мусора и это при том, что 40 % от общего объема — это ценные материалы, которые можно использовать повторно — бумага, пластик, стекло. Об этом "Индустриалке" рассказала президент организации "Let's do it Ukraine!" Юлия Мархель:У нас в стране работает двойной сбор твердых бытовых отходов, потому что они разделяются на сухие и влажные. К сухим относятся — пластик, бумага, метал, стекло, пет-бутылки. И влажный — продуктовые отходы, средства гигиены и др.- Разделяя мусор хотя бы так, вы улучшаете экологию всей планеты, - отметила Юлия Мархель. - Есть предметы, которые нельзя отправлять в мусорный бак и важно это знать. К этим вещам относятся — батарейки, лампы, строительный мусор, бытовая техника, электроника, листья. Все это утилизируется отдельно от общего мусора.Если ответственный человек хочет своими поступками уже сегодня помочь планете, он должен придерживаться следующих рекомендаций:1. Использовать многоразовые сумки во время покупок.2. Брать с собой флягу для воды, а не использовать пластиковую тару.3. Пользоваться термокружкой, вместо одноразовый стаканчиков, если хочется выпить чай или кофе.4. Не покупать одноразовую посуду.5. Забыть о полиэтиленовых пакетах.6 Остатки пищи храните в стеклянной таре или многоразовых емкостях.Выполняя эти нехитрые рекомендации человек будет оставлять после себя значительно меньше мусора.